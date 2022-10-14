Три вопроса доктору о боли в суставах

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о болях в суставах. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.
Фото: Gaelle Bizeul Gaelle Bizeul
Мы не всегда можем понять, что болят именно суставы. По словам врача, Сустав болит, как правило, вследствие метаболического, травматического или воспалительного повреждения сустава.
Золотым составом диагностики является последовательная лучевая диагностика: рентген сустава, КТ или МРТ. Однако, средств профилактики, по словам врача, нет, но следует следить за индексом массы тела (ИМТ).
К сожалению, сложно сказать о средствах профилактики. От травм не защищен никто, от развития системных заболеваний тоже.
Но можно осуществлять контроль ИМТ для избежания нагрузок на суставы, систематически отслеживать уровень сахара, своевременно лечить воспаления на первых этапах.