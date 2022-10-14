Три вопроса доктору о боли в суставах

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о болях в суставах. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.

Фото: Gaelle Bizeul Gaelle Bizeul

Мы не всегда можем понять, что болят именно суставы. По словам врача, Сустав болит, как правило, вследствие метаболического, травматического или воспалительного повреждения сустава.

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Чаще всего суставная боль появляется при физической нагрузке

Дополнительные факторы, которые указывают, что это именно сустав - это отечность в области сустава, гиперемия в области сустава, местное повышение температуры в области сустава.



Еще одним критерием можно считать наличий утренней скованности в области сустава и купирование болевого синдрома посредством приема нестероидных противовоспалительных препаратов. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

По словам специалиста, причин такой боли может быть много, но они делятся на две большие категории.

Это либо системное заболевание, например, псориаз или ревматоидный артрит, либо травматическое поражение и патологическая изменение структуры суставов.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Золотым составом диагностики является последовательная лучевая диагностика: рентген сустава, КТ или МРТ. Однако, средств профилактики, по словам врача, нет, но следует следить за индексом массы тела (ИМТ).

К сожалению, сложно сказать о средствах профилактики. От травм не защищен никто, от развития системных заболеваний тоже.



Но можно осуществлять контроль ИМТ для избежания нагрузок на суставы, систематически отслеживать уровень сахара, своевременно лечить воспаления на первых этапах. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог