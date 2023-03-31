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2 часа назад

Что такое грыжа межпозвоночного диска: видео

Стелла Шмель

Грыжа межпозвоночного диска – это состояние, которое может проявляться болями в спине, пояснице и ногах, онемением и слабостью мышц, а также ограничением движений.

Межпозвоночная грыжа встречается достаточно часто, особенно у людей старше 30 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 80% населения в определенный момент жизни страдает от болей в спине, а межпозвоночная грыжа является одной из самых распространенных причин этих болей.

Мануальный терапевт Сергей Длин объяснил, что такое грыжа межпозвоночного диска, и каким образом эта патология себя проявляет. Грыжа обычно возникает из-за перегрузки позвоночника, при котором мягкая ткань внутри межпозвоночного диска выступает за пределы своего обычного положения и оказывает давление на окружающие нервы или спинной мозг.

Это серьезное заболевание, которое может привести к ограничению движений и ухудшению качества жизни. Важно обратиться к врачу при первых симптомах, чтобы получить правильный диагноз и определить эффективный способ лечения.

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Подробнее о том, что такое межпозвоночная грыжа, смотрите в видео.

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