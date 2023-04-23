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1 час назад

Какие прививки нужны взрослому человеку

Даша Краснова
Матюхина Ольга Олеговнаэксперт

Вакцинация — это эффективное средство профилактики многих инфекционных заболеваний, которое показано не только детям, но и взрослым. "Рамблер" расскажет, какие прививки нужны взросломe человеку.

Какие прививки нужны взрослому человеку
Фото: unsplashunsplash

Есть прививки, которые мы ставим раз и навсегда, например, при отсутствии иммунитета к ветряной оспе, кори, краснухе и эпидемическому паротиту, взрослым необходимо пройти вакцинацию. Мужчинам и женщинам до 45 лет рекомендована вакцинация против вируса папилломы человека, так как ВПЧ ассоциирован с развитием женского рака.

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Также некоторые прививки ннеобходимо повторять в течение жизни. Ревакцинация необходима для достижения максимального эффекта. Процедура позволяет надежно закрепить реакцию иммунной системы на определенные возбудители заболеваний.

Каждые десять лет необходимо получать ревакцинацию АДСМ, защищая организм от столбняка и дифтерии. Ежегодно следует прививаться против гриппа. Также стоит позаботиться о прививках против гепатита А и В, пневмококковой инфекции.
Матюхина Ольга Олеговна
Матюхина Ольга ОлеговнаЗаведующая инфекционным кабинетом Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Некоторые прививки считаются сезонными и делать их нужно, только въезжая в определенные районы, где в текущий момент активна та или иная болезнь.

Для лиц, выезжающих в эндемичные по клещевому энцефалиту районы, необходимо позаботиться о своевременной вакцинации против клещевого энцефалита. Против желтой лихорадки обязательна вакцинация тем, кто запланировал поездку в небезопасные по этому заболеванию страны.
Матюхина Ольга Олеговна
Матюхина Ольга ОлеговнаЗаведующая инфекционным кабинетом Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

По словам врачй, лучшим способом защититься от гриппа перед началом эпидемического сезона гриппа является вакцинация. Да, гриппу свойственна экспансия новых штаммов вируса, однако болезнь будет протекать с меньшими последствиями и легкой форме. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от сезонного гриппа в мире каждый год умирает около 650 тысяч человек.

Болезни и лекарства,МИД России,ВОЗ,
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