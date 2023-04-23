Какие прививки нужны взрослому человеку

Вакцинация — это эффективное средство профилактики многих инфекционных заболеваний, которое показано не только детям, но и взрослым. "Рамблер" расскажет, какие прививки нужны взросломe человеку.
Есть прививки, которые мы ставим раз и навсегда, например, при отсутствии иммунитета к ветряной оспе, кори, краснухе и эпидемическому паротиту, взрослым необходимо пройти вакцинацию. Мужчинам и женщинам до 45 лет рекомендована вакцинация против вируса папилломы человека, так как ВПЧ ассоциирован с развитием женского рака.
Также некоторые прививки ннеобходимо повторять в течение жизни. Ревакцинация необходима для достижения максимального эффекта. Процедура позволяет надежно закрепить реакцию иммунной системы на определенные возбудители заболеваний.
Некоторые прививки считаются сезонными и делать их нужно, только въезжая в определенные районы, где в текущий момент активна та или иная болезнь.
По словам врачй, лучшим способом защититься от гриппа перед началом эпидемического сезона гриппа является вакцинация. Да, гриппу свойственна экспансия новых штаммов вируса, однако болезнь будет протекать с меньшими последствиями и легкой форме. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от сезонного гриппа в мире каждый год умирает около 650 тысяч человек.