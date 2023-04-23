Какие прививки нужны взрослому человеку

Вакцинация — это эффективное средство профилактики многих инфекционных заболеваний, которое показано не только детям, но и взрослым. "Рамблер" расскажет, какие прививки нужны взросломe человеку.

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Есть прививки, которые мы ставим раз и навсегда, например, при отсутствии иммунитета к ветряной оспе, кори, краснухе и эпидемическому паротиту, взрослым необходимо пройти вакцинацию. Мужчинам и женщинам до 45 лет рекомендована вакцинация против вируса папилломы человека, так как ВПЧ ассоциирован с развитием женского рака.

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Также некоторые прививки ннеобходимо повторять в течение жизни. Ревакцинация необходима для достижения максимального эффекта. Процедура позволяет надежно закрепить реакцию иммунной системы на определенные возбудители заболеваний.

Каждые десять лет необходимо получать ревакцинацию АДСМ, защищая организм от столбняка и дифтерии. Ежегодно следует прививаться против гриппа. Также стоит позаботиться о прививках против гепатита А и В, пневмококковой инфекции.

Матюхина Ольга Олеговна Заведующая инфекционным кабинетом Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Некоторые прививки считаются сезонными и делать их нужно, только въезжая в определенные районы, где в текущий момент активна та или иная болезнь.

Для лиц, выезжающих в эндемичные по клещевому энцефалиту районы, необходимо позаботиться о своевременной вакцинации против клещевого энцефалита. Против желтой лихорадки обязательна вакцинация тем, кто запланировал поездку в небезопасные по этому заболеванию страны.

Матюхина Ольга Олеговна Заведующая инфекционным кабинетом Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)