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Популярный напиток, который разрушает суставы: видео

При болезнях суставов, таких как артрит или ревматоидный артрит, воспаление является одним из главных симптомов.

Специальная диета может помочь снизить уровень воспаления в организме и уменьшить болезненность и скованность суставов.

Правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья суставов. Поэтому важно отказаться от продуктов, которые могут усиливать воспаление в организме.

Врач Сергей Длин рассказал, какой напиток стоит исключить из рациона, чтобы не ухудшать состояние суставов.

Принято считать, что молоко – это кладезь кальция и витаминов, но взрослому человеку этот напиток может принести больше вреда, чем пользы.

Употребление цельного молока способствует увеличению риска развития воспалительных заболеваний суставов, таких как остеопороз. Это связано с наличием в молоке белков, которые могут вызывать аллергические реакции и системное воспаление в организме.

Упражнение, которое помогает при боли в суставах

Подробнее о том, какой напиток разрушает суставы, смотрите в видео.

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