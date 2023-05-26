При болезнях суставов, таких как артрит или ревматоидный артрит, воспаление является одним из главных симптомов.

Специальная диета может помочь снизить уровень воспаления в организме и уменьшить болезненность и скованность суставов.

Правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья суставов. Поэтому важно отказаться от продуктов, которые могут усиливать воспаление в организме.

Врач Сергей Длин рассказал, какой напиток стоит исключить из рациона, чтобы не ухудшать состояние суставов.

Принято считать, что молоко – это кладезь кальция и витаминов, но взрослому человеку этот напиток может принести больше вреда, чем пользы.

Употребление цельного молока способствует увеличению риска развития воспалительных заболеваний суставов, таких как остеопороз. Это связано с наличием в молоке белков, которые могут вызывать аллергические реакции и системное воспаление в организме.

Подробнее о том, какой напиток разрушает суставы, смотрите в видео.