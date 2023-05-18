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Как ношение неправильной обуви сказывается на здоровье: видео

Обувь должна быть удобной, иметь достаточную поддержку и амортизацию, а также не оказывать давление на стопы.

Врач-остеопат Сергей Длин рассказал, что носить правильную обувь очень важно для здоровья ног и позвоночника. Неправильная обувь может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как боли в ногах и спине, деформация стопы, повреждения костей и суставов, проблемы с координацией.

Обувь должна быть не только красивой, но и удобной. Врач советует отдавать предпочтение той модели обуви, в которых ноге не будет слишком тесно или, наоборот, очень свободно. При правильно подобранном размере в районе мыска обуви должен оставаться свободный сантиметр, чтобы при ходьбе пальцы не упирались в край.

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Подробнее о том, как ношение неправильной обуви влияет на здоровье, смотрите в видео.

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