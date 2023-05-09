Суперфуды – это не панацея и они не могут заменить полноценное лечение и контроль здоровья у специалиста. Но они могут быть полезны в качестве дополнительной поддержки организма в виде здорового и сбалансированного рациона питания.

Врач Сергей Длин привел в пример несколько продуктов-суперфудов, которые должны входить в рацион питания для уменьшения неприятных ощущений при болезнях опорно-двигательного аппарата.

Суперфудами называют продукты, которые содержат высокую концентрацию питательных веществ, таких как витамины, минералы, антиоксиданты и другие биологически активные вещества. Вот несколько суперфудов, которые врач советует добавить в свой рацион:

Инжир – содержит много витаминов и минералов, таких как калий и магний, благодаря чему помогает укрепить кости и мышцы.

Куркума – в состав знаменитой специи в ходит куркумин. Это активный компонент, который оказывает сильное противовоспалительное действие.

Грецкий орех – витамин Е и медь в составе оказывают положительный эффект на связки, делая их более эластичными и прочными.

Подробнее об остальных продуктах, которые стоит включать в рацион при болезнях опорно-двигательного аппарата, смотрите в видео.