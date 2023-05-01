Почему нужно потреблять меньше соли, и чем заменить ее в готовке: видео
Слишком большое количество соли в пище может привести к повышению кровяного давления, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, избыток соли может привести к задержке жидкости в организме, вызывая отеки и увеличивая нагрузку на почки.
Ограничение потребления соли также может помочь снизить риск развития остеопороза, поскольку избыток натрия может привести к потере кальция из костей.
Мануальный терапевт Сергей Длин рассказал, какими продуктами можно заменить соль в своем рационе.
Вместо соли предлагается использовать различные специи и травы, такие как базилик, орегано, розмарин, тимьян, куркуму, имбирь, чеснок и многие другие.
Эти ингредиенты добавляют вкус и аромат блюдам, не содержат натрий и имеют полезные свойства для здоровья. Также можно использовать уксусы, лимонный сок или яблочный уксус для добавления свежести блюду.
Подробнее о том, чем заменить соль в своей диете, смотрите в видео.
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