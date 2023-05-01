Слишком большое количество соли в пище может привести к повышению кровяного давления, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, избыток соли может привести к задержке жидкости в организме, вызывая отеки и увеличивая нагрузку на почки.

Ограничение потребления соли также может помочь снизить риск развития остеопороза, поскольку избыток натрия может привести к потере кальция из костей.

Мануальный терапевт Сергей Длин рассказал, какими продуктами можно заменить соль в своем рационе.

Вместо соли предлагается использовать различные специи и травы, такие как базилик, орегано, розмарин, тимьян, куркуму, имбирь, чеснок и многие другие.

Эти ингредиенты добавляют вкус и аромат блюдам, не содержат натрий и имеют полезные свойства для здоровья. Также можно использовать уксусы, лимонный сок или яблочный уксус для добавления свежести блюду.

Подробнее о том, чем заменить соль в своей диете, смотрите в видео.