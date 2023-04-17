Продукты, которые повышают риск развития рака

Механизм появления онкологии до сих пор до конца не изучен учеными. Предполагается, что злокачественные опухоли появляются из-за комплекса факторов, на которые влияет генетика и образ жизни человека. Это касается и продуктов, которые он употребляет.

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Врачи уверяют, что для профилактики рака необходимо правильно питаться и соблюдать сбалансированный рацион. Ученые проводят исследования и выявляют продукты, которые могут повысить вероятность развития онкологии. Об этих продуктах — в материале “Рамблера”.

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Продукты из переработанного мяса

В этом пункте идет речь обо всех полуфабрикатах из мяса, в составе которых есть консерванты нитриты. Ученые провели исследование и выяснили, что мясо с нитритами может повышать риск развития колоректального рака. Эксперты провели опыты на мышах, у которых был ген предрасположенности к колоректальному раку. У мышей, которых кормили мясом с нитритами, рак был в большинстве случаев. Мыши из другой группы, которые тоже имели предрасположенность, но употребляли другое мясо, имели рак в меньшей степени.

Молочные продукты

Многие люди не знают о том, что у них есть непереносимость лактозы, но продолжают употреблять молочные продукты. Из-за этого может повыситься вероятность появления злокачественных опухолей. Ученые из Китая провели исследование, в рамках которого анализировали анкеты жителей страны об их здоровье и пищевых привычках. Выяснилось, что у тех, кто употреблял молочные продукты, чаще находили злокачественные опухоли. Позднее выяснялось, что у этих людей была непереносимость лактозы.

Врачи пришли к выводу, что онкология появляется из-за инсулиноподобного фактора роста-I (IGF-I). Это вещество вырабатывается в плазме крови при непереносимости лактозы. Его наличие повышает риск развития рака молочной железы и печени.

Обработанные продукты