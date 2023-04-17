$81.50-0.1790.16+0.16

Компания Moderna успешно протестировала вакцину против рака кожи

Фармацевтические компании Moderna Inc. и Merck & Co. вместе с противоопухолевым препаратом Keytruda проводят исследования вакцины, которая снижает риск смертности и рецидива от меланомы. Согласно результатам тестирования, почти 80% пациентов, которые получили вакцину, были в ремиссии 18 месяцев. Об этом пишет Bloomberg.

В исследовании участвовали люди, которым меланомы удалили хирургическим путем. Около 79% тех, кому сделали прививку препаратом Keytruda и новой вакциной, находились в ремиссии 18 месяцев — столько длилось испытание. Среди пациентов, которых лечили только с помощью Keytruda, положительный результат был только у 62%.

Побочные эффекты незначительны, отмечают исследователи. Пример такого воздействия — усталость.

Доктор Мясников рассказал о необычном симптоме рака кожи

Ранее про обследование на рецидив рака кожи рассказал актер Хью Джекман.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий