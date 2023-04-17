Фармацевтические компании Moderna Inc. и Merck & Co. вместе с противоопухолевым препаратом Keytruda проводят исследования вакцины, которая снижает риск смертности и рецидива от меланомы. Согласно результатам тестирования, почти 80% пациентов, которые получили вакцину, были в ремиссии 18 месяцев. Об этом пишет Bloomberg .

В исследовании участвовали люди, которым меланомы удалили хирургическим путем. Около 79% тех, кому сделали прививку препаратом Keytruda и новой вакциной, находились в ремиссии 18 месяцев — столько длилось испытание. Среди пациентов, которых лечили только с помощью Keytruda, положительный результат был только у 62%.