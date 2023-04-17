Какие продукты способствуют укреплению костей

Известно, что для укрепления костей важен кальций. Однако одного кальция будет недостаточно.
Для здоровья костей важно соблюдать верное соотношение кальция и фосфора – первого должно быть в два раза больше. Помимо этого, большое значение имеют магний, цинк, витамин В6, а также достаточное количество белков и жиров, которые важны для правильного усвоения витамина D.
Корректировка питания имеет ключевое значение в данном вопросе. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие продукты способствуют здоровью и креплению костей.
Основные задачи с позиции питания, как утверждает врач общей практики Денис Прокофьев, — воспрепятствовать развитию ожирения, которое в свою очередь неминуемо приведет к излишней нагрузке на суставы.
Самое важное, чтобы в рационе присутствовало большое количество молочных продуктов с содержанием кальция, рыба – для получения полиненасыщенных жирных кислот. Важно также употреблять апельсины и томаты, в составе которых есть витамин С. Не меньшую пользу несут в себе и мясные продукты. Самое главное — соблюдение баланса во всем.