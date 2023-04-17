$81.50-0.1790.16+0.16
25 минут назад

Какие продукты способствуют укреплению костей

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Известно, что для укрепления костей важен кальций. Однако одного кальция будет недостаточно.

Какие продукты способствуют укреплению костей
Фото: UnsplashUnsplash

Для здоровья костей важно соблюдать верное соотношение кальция и фосфора – первого должно быть в два раза больше. Помимо этого, большое значение имеют магний, цинк, витамин В6, а также достаточное количество белков и жиров, которые важны для правильного усвоения витамина D.

Корректировка питания имеет ключевое значение в данном вопросе. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие продукты способствуют здоровью и креплению костей.

Основные задачи с позиции питания, как утверждает врач общей практики Денис Прокофьев, — воспрепятствовать развитию ожирения, которое в свою очередь неминуемо приведет к излишней нагрузке на суставы.

Чтобы укрепить костную ткань, необходимо включать в свой рацион продукты, которые будут содержать витаминно-минеральный комплекс. В частности, для костей важнейшими являются витамин С, витамин Д, полиненасыщенные жирные кислоты, магний, цинк, кальций и витамин А. Питание, как и всегда, должно быть сбалансированным.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Самое важное, чтобы в рационе присутствовало большое количество молочных продуктов с содержанием кальция, рыба – для получения полиненасыщенных жирных кислот. Важно также употреблять апельсины и томаты, в составе которых есть витамин С. Не меньшую пользу несут в себе и мясные продукты. Самое главное — соблюдение баланса во всем.

Как укрепить кости: советы травматолога

Список продуктов, способствующих укреплению костей:

  • как уже говорилось выше, в первую очередь – молочные продукты,
  • все виды капусты,
  • свежие фрукты и овощи (в особенности репа и морковь),
  • бобовые,
  • орехи (предпочтительно грецкие),
  • морепродукты и рыба,
  • печень,
  • яйца,
  • растительные масла,
  • семечки тыквы или подсолнечника.
ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий