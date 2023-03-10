Как укрепить кости: советы травматолога

Хрупкая костная ткань может привести к частым переломам и развитию остеопороза. Как можно укрепить кости, чтобы не допустить серьезных осложнений? "Рамблеру" рассказал врач-травматолог Сергей Попов.
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Количество костей у взрослого человека – чуть больше 200. Они являются одними из самых прочных частей организма. Иногда встречаются состояния, когда прочность костной ткани в организме уменьшается. В тяжелых случаях это может перейти в серьезное заболевание – остеопороз. Данное состояние требует постоянного наблюдение и лечения у врача. При таких изменениях сильно страдает повседневная активность человека – даже при легкой травме можно получить перелом. Трудность также составляет лечение таких переломов. Из-за хрупкости костной ткани многие методы хирургического лечения переломов (фиксация кости пластиной, винтами) могут быть противопоказаны или привести к неудовлетворительному результату. Часто остеопороз может возникать у женщин после менопаузы. Это происходит из-за гормональной перестройки организма, а женские половые гормоны также участвуют в обмене кальция.
Попов Сергей НиколаевичТравматолог-ортопед федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Сочи
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Чтобы избежать возникновения данного заболевания и сохранить кости крепкими, нужно контролировать свой образ жизни.
Главные направления, по словам медика:
достаточная физическая активность,
правильное питание и контроль поступаемых с пищей питательных веществ,
исключение вредных привычек,
профилактика травматизма.
Физические упражнения помогают укрепить костную ткань. Без достаточной нагрузки на мышцы кости не будут прочными. Без длительного движения развивается остеопороз, например, после длительной иммобилизации во время тяжелой травмы. Если уже есть признаки проблемы с костями, нужно отдать предпочтение упражнениям с низкой ударной и весовой нагрузкой. Такими являются ходьба, занятия на эллиптических тренажерах, пилатес, йога, езда на велосипеде, водная аэробика, гольф. Также данные занятия минимизируют получение травм. Если же никаких ограничений нет, то можно выполнять упражнения с весом и ударными нагрузками. А занятия на свежем воздухе будут способствовать профилактике недостаточности витамина D в организме.
Попов Сергей НиколаевичТравматолог-ортопед федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Сочи
Важным элементом для укрепления костной ткани также является питание. Как объяснил врач-травматолог, дефицит кальция и витамина D в организме приводит к нарушению обменных процессов в костях. Сопутствующие заболевания могут этому способствовать и в дальнейшем приводить к остеопорозу.
Основными продуктами богатыми кальцием и фосфором являются морепродукты, мелкая рыба (анчоусы), орехи (особенно кунжут), овощи и фрукты. Большое количество потребляемых жиров тоже негативно влияет на усвоения кальция и фосфора, поэтому молочные продукты луче употреблять в пищу с пониженной жирностью. Также негативно на усвоения микроэлементов влияют кофе, сахар, белый хлеб, избыток соли.
Доказано, что курение и чрезмерное потребление алкоголя негативно влияют на обменные процессы в костной ткани. Поэтому, если хотите укрепить костную ткань, необходимо завязать с этими вредными привычками раз и навсегда.
Попов Сергей НиколаевичТравматолог-ортопед федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Сочи
Если у человека возникает заболевание с нарушением плотности костей, необходимо обратится к специалисту. Решением данных вопросов совместно занимаются травматолог-ортопед и эндокринолог. Как рассказал медик, специалист может отправить на специальное исследование – денситометрию. Это метод с использованием специального аппарата с низкодозовой лучевой нагрузкой, который определяет плотность костной ткани в нескольких точках организма и выдает развернутый анализ.
Если все же случился перелом при незначительной травме нужной обратится к врачу травматологу-ортопеду, который найдет оптимальный способ фиксации кости. Дальнейшее лечение будет направлено на укрепление костной ткани и профилактику такого вида повреждений.