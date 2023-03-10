Как укрепить кости: советы травматолога

Количество костей у взрослого человека – чуть больше 200. Они являются одними из самых прочных частей организма. Иногда встречаются состояния, когда прочность костной ткани в организме уменьшается. В тяжелых случаях это может перейти в серьезное заболевание – остеопороз. Данное состояние требует постоянного наблюдение и лечения у врача. При таких изменениях сильно страдает повседневная активность человека – даже при легкой травме можно получить перелом. Трудность также составляет лечение таких переломов. Из-за хрупкости костной ткани многие методы хирургического лечения переломов (фиксация кости пластиной, винтами) могут быть противопоказаны или привести к неудовлетворительному результату. Часто остеопороз может возникать у женщин после менопаузы. Это происходит из-за гормональной перестройки организма, а женские половые гормоны также участвуют в обмене кальция.



Попов Сергей Николаевич Травматолог-ортопед федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Сочи