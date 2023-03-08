Что делать при переломе: советы травматолога

Переломом называют повреждение кости с нарушением ее целостности. Самостоятельно определить его, если это не открытая форма, достаточно сложно.
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Однако надо знать, как оказать первую помощь при травме. Какие у перелома симптомы и что сделать в первую очередь, "Рамблеру" рассказал врач-травматолог Александр Куров.
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Если вы получили травму, которая сопровождается следующими симптомами: резкая боль при любых движениях и нагрузках, изменения положения и формы конечности, ее укорочение, нарушение функций, отечность и кровоподтек в зоне повреждения, – рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью: вызвать скорую помощь, особенно, если перелом открытый, нужно обратиться на прием к травматологу.
Если перелом закрытый, по словам медика, на время пока пострадавший ждет приезда скорой помощи или приема травматолога, необходимо обездвижить конечность, например, путем наложения шины и фиксации суставов выше и нижа перелома.
В данном случае под "шина" — это два любых твердых предмета, которые прикладывают к конечности с противоположных сторон поверх одежды и надежно, но не туго, чтобы не нарушать кровообращение. Их нужно зафиксировать бинтом или другими подходящими подручными материалами.
Если сломана рука, необходимо согнуть ее в локте, после чего наложить шину и зафиксировать положение руки с помощью косынки или бинта, а также любых других подручных материалов. В случае, когда подручных материалов не оказалось, то поврежденную конечность следует прибинтовать к здоровой части тела. Например, руку — к туловищу, ногу — ко второй ноге.
Если кровотечение незначительное, то достаточно наложить давящую повязку. При сильном кровотечении накладываем жгут, не забывая отметить время его наложения. Если время транспортировки занимает более 1,5-2 часов, то каждые 30 минут жгут необходимо ослаблять на 3-5 минут.
Кожу вокруг раны необходимо обработать антисептическим средством (йод, зеленка). В случае его отсутствия рану надо закрыть хлопчатобумажной тканью.
Теперь следует наложить шину, так же, как и в случае закрытого перелома, но избегая места, где выступают наружу костные обломки и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
При переломе часто повреждаются мягкие ткани и нервные волокна, что вызывает сильнейшие приступы боли и может привести к болевому шоку – состоянию, которое крайне опасно для жизни. Поэтому в обоих случаях для профилактики болевого шока и облегчения симптомов, по словам врача-травматолога, допустим прием 3-4 таблеток анальгина или любого другого обезболивающего средства.