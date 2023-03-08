Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Что делать при переломе: советы травматолога

Мира Маркина
Куров Александр Валентиновичэксперт

Переломом называют повреждение кости с нарушением ее целостности. Самостоятельно определить его, если это не открытая форма, достаточно сложно.

Что делать при переломе: советы травматолога
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Однако надо знать, как оказать первую помощь при травме. Какие у перелома симптомы и что сделать в первую очередь, "Рамблеру" рассказал врач-травматолог Александр Куров.

Видео дня
Если вы получили травму, которая сопровождается следующими симптомами: резкая боль при любых движениях и нагрузках, изменения положения и формы конечности, ее укорочение, нарушение функций, отечность и кровоподтек в зоне повреждения, – рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью: вызвать скорую помощь, особенно, если перелом открытый, нужно обратиться на прием к травматологу.
Куров Александр Валентинович
Куров Александр ВалентиновичВрач травматолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тверь

Если перелом закрытый, по словам медика, на время пока пострадавший ждет приезда скорой помощи или приема травматолога, необходимо обездвижить конечность, например, путем наложения шины и фиксации суставов выше и нижа перелома.

В данном случае под "шина" — это два любых твердых предмета, которые прикладывают к конечности с противоположных сторон поверх одежды и надежно, но не туго, чтобы не нарушать кровообращение. Их нужно зафиксировать бинтом или другими подходящими подручными материалами.

Если сломана рука, необходимо согнуть ее в локте, после чего наложить шину и зафиксировать положение руки с помощью косынки или бинта, а также любых других подручных материалов.
В случае, когда подручных материалов не оказалось, то поврежденную конечность следует прибинтовать к здоровой части тела. Например, руку — к туловищу, ногу — ко второй ноге.
Куров Александр Валентинович
Куров Александр ВалентиновичВрач травматолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тверь

При открытой форме перелома нужно срочно вызвать скорую помощь, так как существуют риски кровотечения и инфицирования.

Если есть кровотечение, его надо остановить.

Что делать, если часто кружится голова

Если кровотечение незначительное, то достаточно наложить давящую повязку. При сильном кровотечении накладываем жгут, не забывая отметить время его наложения. Если время транспортировки занимает более 1,5-2 часов, то каждые 30 минут жгут необходимо ослаблять на 3-5 минут.

Кожу вокруг раны необходимо обработать антисептическим средством (йод, зеленка). В случае его отсутствия рану надо закрыть хлопчатобумажной тканью.

Теперь следует наложить шину, так же, как и в случае закрытого перелома, но избегая места, где выступают наружу костные обломки и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
Куров Александр Валентинович
Куров Александр ВалентиновичВрач травматолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тверь

При переломе часто повреждаются мягкие ткани и нервные волокна, что вызывает сильнейшие приступы боли и может привести к болевому шоку – состоянию, которое крайне опасно для жизни. Поэтому в обоих случаях для профилактики болевого шока и облегчения симптомов, по словам врача-травматолога, допустим прием 3-4 таблеток анальгина или любого другого обезболивающего средства.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий