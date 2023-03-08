Что делать при переломе: советы травматолога

В данном случае под "шина" — это два любых твердых предмета, которые прикладывают к конечности с противоположных сторон поверх одежды и надежно, но не туго, чтобы не нарушать кровообращение. Их нужно зафиксировать бинтом или другими подходящими подручными материалами.



Если сломана рука, необходимо согнуть ее в локте, после чего наложить шину и зафиксировать положение руки с помощью косынки или бинта, а также любых других подручных материалов.

В случае, когда подручных материалов не оказалось, то поврежденную конечность следует прибинтовать к здоровой части тела. Например, руку — к туловищу, ногу — ко второй ноге.

Куров Александр Валентинович Врач травматолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тверь