Что делать, если часто кружится голова: видео

Причин для внезапных головокружений слишком много, и для выяснения их первопричины необходимо в любом случае обратиться к врачу.

Однако есть некоторые методы, которые помогут вам почувствовать облегчение еще до встречи с врачом. О них "Рамблер" расскажет в этом материале.

Существует целый ряд упражнений, которые помогают избавиться от головокружений. Большинство из них максимально простые в исполнении.

В социальной сети TikTok пользователь с ником @vlasov2110 опубликовал видеоролик, в котором наглядно показал и рассказал, какие упражнения станут спасительными в борьбе с частыми головокружениями.

Подробнее смотрите в видео.