Что делать, если часто кружится голова: видео

Причин для внезапных головокружений слишком много, и для выяснения их первопричины необходимо в любом случае обратиться к врачу.
Однако есть некоторые методы, которые помогут вам почувствовать облегчение еще до встречи с врачом. О них "Рамблер" расскажет в этом материале.
Существует целый ряд упражнений, которые помогают избавиться от головокружений. Большинство из них максимально простые в исполнении.
В социальной сети TikTok пользователь с ником @vlasov2110 опубликовал видеоролик, в котором наглядно показал и рассказал, какие упражнения станут спасительными в борьбе с частыми головокружениями.
Подробнее смотрите в видео.
Ранее "Рамблер" показывал, какие упражнения способствуют выравниванию осанки.