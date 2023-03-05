Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
53 минуты назад

Что делать, если часто кружится голова: видео

Мира Маркина

Причин для внезапных головокружений слишком много, и для выяснения их первопричины необходимо в любом случае обратиться к врачу.

Однако есть некоторые методы, которые помогут вам почувствовать облегчение еще до встречи с врачом. О них "Рамблер" расскажет в этом материале.

Существует целый ряд упражнений, которые помогают избавиться от головокружений. Большинство из них максимально простые в исполнении.

В социальной сети TikTok пользователь с ником @vlasov2110 опубликовал видеоролик, в котором наглядно показал и рассказал, какие упражнения станут спасительными в борьбе с частыми головокружениями.

Терапевт перечислил неочевидные признаки головокружения

Подробнее смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" показывал, какие упражнения способствуют выравниванию осанки.

ЗОЖ,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий