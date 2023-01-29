Упражнения для ровной спины: видео

От правильной осанки зависит не только внешний вид человека, но и здоровье внутренних органов. Сутулость часто провоцирует сопутствующие заболевания опорно-двигательного аппарата и проблемы с суставами.

Врач лечебной физкультуры Илья Артеменко рассказал, как научиться держать осанку и что нужно делать того, чтобы избавиться от зажатости грудного отдела. Перед началом выполнения упражнений необходимо расслабить мышцы с помощью массажных мячей или специальных роллеров. В первую очередь важно улучшить мобильность грудного отдела – для этого необходимо расположить пенный ролик ниже лопаток, согнуть ноги в коленях и поставить их рядом с тазом, собрать руки в замке за шеей и выполнять разгибания. Регулярно выполняя это упражнение, вы заметите, что область грудного отдела становится более подвижной.