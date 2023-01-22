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1 час назад

Какая поза во время сна может привести к грыже межпозвоночных дисков: видео

Катерина Саломе

Качественный сон – это один из важных элементов заботы о здоровье. От недостатка сна нарушаются все основные функции организма: снижается иммунитет, ухудшается память и нарушается аппетит. Но для того, чтобы сон оказывал положительное влияние, просто высыпаться недостаточно. Сон в неправильной позе может нанести больше больше вреда, чем пользы.

Мануальный терапевт Сергей Длин рассказал, какая поза во время сна может спровоцировать появление межпозвоночной грыжи. Когда человек спит на боку с согнутыми коленями, межпозвоночные диски находятся в состоянии компрессии, также неправильное положение тела вызывает мышечный дисбаланс. Все эти факторы могут провоцировать развитие межпозвоночных грыж.

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Подробнее о том, какая поза для сна негативно сказывается на здоровье позвоночника, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как с помощью двух упражнений убрать горб на шее.

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