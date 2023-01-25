Почему опасно хрустеть шеей

Многие люди привыкли хрустеть шеей, потому что это дает кратковременное чувство облегчения. Однако специалисты предупреждают – хрустеть шеей опасно.
Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Шея является одной из самых уязвимых частей тела. Позвонки в этом отделе позвоночника маленькие и наименее прочные. Мышцы в этой области также зачастую весьма слабые. Вместе с тем шея остается самой подвижной частью тела, из-за чего регулярно подвергается нагрузкам.
Злоупотреблять подвижностью шеи и доводить ее до хруста нельзя. Пусть это действие дает временное облегчении, но в перспективе оно может только навредить.
По шейным позвонкам проходят артерии и вены, обеспечивающие мозг кислородом. Постоянный хруст может повредить эти артерии.
Вдобавок к этому, хруст ухудшает состояние позвонков: суставы изнашиваются, а связки чрезмерно растягиваются. Это чревато протрузиями, защемлением нервных корешков, ухудшением зрения и грыжами, которые будут пережимать артерии и провоцировать головные боли. Помимо этого, привычка хрустеть шеей может привести к постоянной усталости и бессоннице.
Специалисты советуют: если вы регулярно испытываете напряжение в шее и плечах, следует записаться к профессиональному массажисту или мануальному терапевту. Самое главное – не пускать проблему на самотек. Она не пройдет самостоятельно, но в будущем вам, возможно, придется потратить еще больше денег и сил на лечение.