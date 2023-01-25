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2 часа назад

Почему опасно хрустеть шеей

Мира Маркина

Многие люди привыкли хрустеть шеей, потому что это дает кратковременное чувство облегчения. Однако специалисты предупреждают – хрустеть шеей опасно.

Почему опасно хрустеть шеей
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Шея является одной из самых уязвимых частей тела. Позвонки в этом отделе позвоночника маленькие и наименее прочные. Мышцы в этой области также зачастую весьма слабые. Вместе с тем шея остается самой подвижной частью тела, из-за чего регулярно подвергается нагрузкам.

Злоупотреблять подвижностью шеи и доводить ее до хруста нельзя. Пусть это действие дает временное облегчении, но в перспективе оно может только навредить.

По шейным позвонкам проходят артерии и вены, обеспечивающие мозг кислородом. Постоянный хруст может повредить эти артерии.

Вдобавок к этому, хруст ухудшает состояние позвонков: суставы изнашиваются, а связки чрезмерно растягиваются. Это чревато протрузиями, защемлением нервных корешков, ухудшением зрения и грыжами, которые будут пережимать артерии и провоцировать головные боли. Помимо этого, привычка хрустеть шеей может привести к постоянной усталости и бессоннице.

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Специалисты советуют: если вы регулярно испытываете напряжение в шее и плечах, следует записаться к профессиональному массажисту или мануальному терапевту. Самое главное – не пускать проблему на самотек. Она не пройдет самостоятельно, но в будущем вам, возможно, придется потратить еще больше денег и сил на лечение.

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