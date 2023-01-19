Что такое фатальная семейная бессонница и почему она так опасна

"Диагноз действительно достаточно редкий. Им болеет не более сорока семей в мире. Заболевание связано, в первую очередь, с генетической мутацией, с нарушением работы психики. И проблема, связанная с нарушением сна, — всего лишь один из признаков этого заболевания. Наступают панические атаки, различные фобии. Уникальность этого заболевания состоит в том, что психиатрическая симптоматика не имеет связи с генетикой. Хотя доказано, что мутация определенного гена приводит к данному заболеванию. Прогноз крайне неблагоприятный: возникает это заболевание в возрасте от 16 до 50 лет, и люди не живут больше 36-ти месяцев с его начала. Но при коррекции со стороны психиатрии ремиссия вполне возможна".

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог