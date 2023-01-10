Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

Терапевт Кондрахин перечислил неочевидные признаки головокружения

Мира Маркина

Такой неприятный симптом, как головокружение, может быть следствием самых разных заболеваний и состояний. В каких случаях при его появлении нужна медицинская помощь, “Вечерней Москве” рассказал кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин.

Терапевт перечислил неочевидные признаки головокружения
Фото: flickr.comflickr.com

Если у пациента наблюдается нарушение кровоснабжения мозга, в таком случае нередко возникает головокружение, предупреждает врач. Это состояние опасно, так как его последствием может стать инсульт.

Иногда головокружением сопровождается простуда, если она протекает с повышением температуры тела, то есть, процессом интоксикации организма. Если у пациента кроме этого симптома присутствует тошнота и развивается чувствительность к свету, вероятно, он инфицирован менингококком.

В некоторых случаях неприятное ощущение возникает при гипертонической болезни.

“Если у человека постоянно наблюдается высокое артериальное давление, может произойти резкий спазм сосудов, в том числе головного мозга. Клеткам мозга не будет хватать кислорода, и это спровоцирует головокружение”, – объяснил врач.

Что делать, если кружится голова

Для гипертоников головокружение может закончиться апоплексическим ударом, отметил Кондрахин. Поэтому при ухудшении состояния эксперт рекомендовал обратиться к врачу.

Ранее “Рамблер” рассказывал, кто чаще всего сталкивается с болезнью Альцгеймера.

Новости,Андрей Кондрахин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители