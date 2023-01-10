Терапевт перечислил неочевидные признаки головокружения

Такой неприятный симптом, как головокружение, может быть следствием самых разных заболеваний и состояний. В каких случаях при его появлении нужна медицинская помощь, “Вечерней Москве” рассказал кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин.

Если у пациента наблюдается нарушение кровоснабжения мозга, в таком случае нередко возникает головокружение, предупреждает врач. Это состояние опасно, так как его последствием может стать инсульт.

Иногда головокружением сопровождается простуда, если она протекает с повышением температуры тела, то есть, процессом интоксикации организма. Если у пациента кроме этого симптома присутствует тошнота и развивается чувствительность к свету, вероятно, он инфицирован менингококком.

В некоторых случаях неприятное ощущение возникает при гипертонической болезни.

“Если у человека постоянно наблюдается высокое артериальное давление, может произойти резкий спазм сосудов, в том числе головного мозга. Клеткам мозга не будет хватать кислорода, и это спровоцирует головокружение”, – объяснил врач.

Для гипертоников головокружение может закончиться апоплексическим ударом, отметил Кондрахин. Поэтому при ухудшении состояния эксперт рекомендовал обратиться к врачу.

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