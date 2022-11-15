Что делать, если кружится голова

На самом деле это очень важно и вам крупно повезло, если вы во время успели захватить момент начала головокружения. Так как в этот момент человек может ехать за рулем, стоять у токарного станка, то есть, в случае ухудшения состояния в виде головокружения может нанести вред себе и окружающим.



Поэтому первое правило - постараться прекратить любую деятельность. Второе правило - о вашем недомогании не стесняться сказать окружающим людям, привлечь к себе внимание. Если есть возможность, лягте на горизонтальную поверхность, приподнимите ноги так, чтобы они оказались выше головы. Необходимо по возможности расстегнуть всю стесняющую ваши дыхательные движения одежду, а также обеспечить приток свежего воздуха.



Попросите измерить артериальное давление, если есть глюкометр - уровень глюкозы. Головокружение часто бывает у диабетиков при резком снижении уровня сахара в крови, но обычно этот человек носит с собой что-то сладкое. Если артериальное давление нормальное, глюкоза в норме, состояние продолжает ухудшаться - вызывайте скорую медицинскую помощь.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург