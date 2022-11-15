Что делать, если кружится голова

Головокружение не считается болезнью. Однако ощущение дезориентированности в пространстве в любом случае вызывает тревогу. Почему оно возникает, как себе помочь и стоит ли обращаться к врачу, разбирался “Рамблер”.
Для начала стоит определить, что чувствует человек, когда у него кружится голова. В первую очередь при головокружении кажется, что предметы будто начинают двигаться вокруг. Или человек сам перемещается в пространстве. Еще один распространенный симптом – ощущение слабости, утраты равновесия. Потому когда кружится голова, хочется сесть или лечь.
Головокружение может быть следствием следующих причин:
Что делать, если вы почувствовали головокружение? На этот вопрос отвечает хирург воронежской клиники «РЖД-Медицина» Максим Елисеев.
Ставить себе диагноз самостоятельно не рекомендуется в любом случае. В первую очередь специалисты рекомендуют обратиться к терапевту. Он соберет анамнез и, возможно, назначит дополнительные обследования. Например, анализ крови, ЭКГ и УЗИ сердца – для исключения сердечно-сосудистых заболеваний.
Если терапевт не может определить причину головокружения, вероятно, стоит получить консультацию ЛОРа. Ведь иногда этот неприятный симптом появляется вследствие перенесенной вирусной или бактериальной инфекции, а также нарушения работы вестибулярного аппарата.
Помочь найти корень проблемы поможет и невролог. Он сосредоточится на определении того, с каким типом головокружения столкнулся пациент – центральным или периферическим. От этого будет зависеть схема лечения.
Срочно обратиться за медицинской помощью рекомендуется в тех случаях, когда помимо головокружения появились тошнота, рвота, сильная головная боль, артериальное давление повышено. Человек ощущает сильную слабость, буквально не может двигаться без поддержки.