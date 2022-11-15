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1 час назад

Что делать, если кружится голова

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Головокружение не считается болезнью. Однако ощущение дезориентированности в пространстве в любом случае вызывает тревогу. Почему оно возникает, как себе помочь и стоит ли обращаться к врачу, разбирался “Рамблер”.

Что делать, если кружится голова
Фото: flickr.comflickr.com

Для начала стоит определить, что чувствует человек, когда у него кружится голова. В первую очередь при головокружении кажется, что предметы будто начинают двигаться вокруг. Или человек сам перемещается в пространстве. Еще один распространенный симптом – ощущение слабости, утраты равновесия. Потому когда кружится голова, хочется сесть или лечь.

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Головокружение может быть следствием следующих причин:

  • голода,
  • недосыпа,
  • мигрени,
  • анемии,
  • интенсивных физических нагрузок,
  • снижения артериального давления,
  • шейного остеохондроза,
  • нарушения кровообращения в мозге,
  • травматизации,
  • воспаления внутреннего уха,
  • тревожно-депрессивного расстройства,
  • приема лекарств, в списке побочных действий которых значится этот симптом.

Что делать, если вы почувствовали головокружение? На этот вопрос отвечает хирург воронежской клиники «РЖД-Медицина» Максим Елисеев.

На самом деле это очень важно и вам крупно повезло, если вы во время успели захватить момент начала головокружения. Так как в этот момент человек может ехать за рулем, стоять у токарного станка, то есть, в случае ухудшения состояния в виде головокружения может нанести вред себе и окружающим.

Поэтому первое правило - постараться прекратить любую деятельность. Второе правило - о вашем недомогании не стесняться сказать окружающим людям, привлечь к себе внимание. Если есть возможность, лягте на горизонтальную поверхность, приподнимите ноги так, чтобы они оказались выше головы. Необходимо по возможности расстегнуть всю стесняющую ваши дыхательные движения одежду, а также обеспечить приток свежего воздуха.

Попросите измерить артериальное давление, если есть глюкометр - уровень глюкозы. Головокружение часто бывает у диабетиков при резком снижении уровня сахара в крови, но обычно этот человек носит с собой что-то сладкое. Если артериальное давление нормальное, глюкоза в норме, состояние продолжает ухудшаться - вызывайте скорую медицинскую помощь.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Ставить себе диагноз самостоятельно не рекомендуется в любом случае. В первую очередь специалисты рекомендуют обратиться к терапевту. Он соберет анамнез и, возможно, назначит дополнительные обследования. Например, анализ крови, ЭКГ и УЗИ сердца – для исключения сердечно-сосудистых заболеваний.

Если терапевт не может определить причину головокружения, вероятно, стоит получить консультацию ЛОРа. Ведь иногда этот неприятный симптом появляется вследствие перенесенной вирусной или бактериальной инфекции, а также нарушения работы вестибулярного аппарата.

Врач назвала головную боль признаком рака

Помочь найти корень проблемы поможет и невролог. Он сосредоточится на определении того, с каким типом головокружения столкнулся пациент – центральным или периферическим. От этого будет зависеть схема лечения.

Срочно обратиться за медицинской помощью рекомендуется в тех случаях, когда помимо головокружения появились тошнота, рвота, сильная головная боль, артериальное давление повышено. Человек ощущает сильную слабость, буквально не может двигаться без поддержки.

Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
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