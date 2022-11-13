Врач назвала головную боль признаком рака

В интервью радиостанции «Говорит Москва» врач-нейрохирург, руководитель клиники боли ГКБ №1 им. Пирогова Ксения Любимова рассказала, что сильные головные боли могут быть симптомами опасного заболевания.

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Особенно стоит насторожиться, если головные боли сопровождаются тошнотой, светобоязнью, а также онемением конечностей, отметила специалист.

Любимая призвала не игнорировать эти тревожные симптомы и вовремя обращаться к врачу. Эксперт отметила, что, пытаясь отмахнуться от, казалось бы, не слишком страшных симптомов, пациенты дают злокачественному новообразованию прогрессировать. В результате симптомы начинают нарастать, в итоге у человека может возникнуть патологическая сонливость, апатия и речевые нарушения.

Ксения Любимая рекомендует при сильных и частых головных болях обязательно обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы исключить возможность развития онкологического заболевания.