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2 часа назад

Нейрохирург Ксения Любимая назвала головную боль признаком рака

Мария Кимакович

В интервью радиостанции «Говорит Москва» врач-нейрохирург, руководитель клиники боли ГКБ №1 им. Пирогова Ксения Любимова рассказала, что сильные головные боли могут быть симптомами опасного заболевания.

Врач назвала головную боль признаком рака
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Особенно стоит насторожиться, если головные боли сопровождаются тошнотой, светобоязнью, а также онемением конечностей, отметила специалист.

Любимая призвала не игнорировать эти тревожные симптомы и вовремя обращаться к врачу. Эксперт отметила, что, пытаясь отмахнуться от, казалось бы, не слишком страшных симптомов, пациенты дают злокачественному новообразованию прогрессировать. В результате симптомы начинают нарастать, в итоге у человека может возникнуть патологическая сонливость, апатия и речевые нарушения.

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Ксения Любимая рекомендует при сильных и частых головных болях обязательно обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы исключить возможность развития онкологического заболевания.

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