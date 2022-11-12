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1 час назад

Колопроктолог Кулушев раскрыл, как рацион влияет на рак толстой кишки

Мира Маркина

Многолетние исследования показывают, что невнимательное отношение к ежедневному рациону может привести к раку толстой кишки. Такое заявление сделал колопроктолог Вадим Кулушев в беседе с “Мослентой”.

Врач раскрыл, как с помощью питания избежать рака толстой кишки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Если вы часто едите животные жиры, белковую пищу, сладости, а вот овощи и фрукты обходите стороной, то можете попасть в группу риска по онкологии, отметил врач. Среди таких людей показатели заболеваемости наиболее высоки.

“Поэтому важно следить за пропорциональным потреблением мяса и овощей, а также не забывать про цельнозерновые продукты, такие как пшеница, овес, коричневый рис, булгур и другие”, — объяснил эксперт.

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Клетчатка, попадая в организм, стимулирует перистальтику кишечника. Когда ситуации запоров отсутствуют, сокращается контакт стенок кишечника с пищевыми канцерогенами.

Для профилактики этого вида рака стоит снизить потребление фастфуда, красного мяса, выпечки. Не лишней будет и регулярная диагностика у специалиста-колопроктолога.

Ранее мы рассказывали, может ли квашеная капуста уберечь от рака.

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