Врач раскрыл, как с помощью питания избежать рака толстой кишки

Многолетние исследования показывают, что невнимательное отношение к ежедневному рациону может привести к раку толстой кишки. Такое заявление сделал колопроктолог Вадим Кулушев в беседе с “Мослентой”.

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Если вы часто едите животные жиры, белковую пищу, сладости, а вот овощи и фрукты обходите стороной, то можете попасть в группу риска по онкологии, отметил врач. Среди таких людей показатели заболеваемости наиболее высоки.

“Поэтому важно следить за пропорциональным потреблением мяса и овощей, а также не забывать про цельнозерновые продукты, такие как пшеница, овес, коричневый рис, булгур и другие”, — объяснил эксперт.

Клетчатка, попадая в организм, стимулирует перистальтику кишечника. Когда ситуации запоров отсутствуют, сокращается контакт стенок кишечника с пищевыми канцерогенами.

Для профилактики этого вида рака стоит снизить потребление фастфуда, красного мяса, выпечки. Не лишней будет и регулярная диагностика у специалиста-колопроктолога.

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