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3 часа назад

Онколог Полянский назвал трещины на языке симптомом рака

Мира Маркина

Онколог Владимир Полянский в беседе с NEWS.ru раскрыл неочевидные симптомы рака языка.

Онколог раскрыл неочевидные симптомы рака языка
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, насторожить должны трещины и узелки на языке – порой они сигнализируют об онкологии. Другим симптомом являются неприятные ощущения вокруг данных образований на слизистой.

Иммунолог Ярцева объяснила, что желтый язык указывает на проблемы с печенью

Полянский отметил, что рак языка могут спровоцировать курение, злоупотребление алкоголем, плохие зубные протезы, а также зубы с разрушенными корнями.

Запущенная форма рака языка сигнализирует о себе посредством кровоподтеков и крайне неприятного запаха изо рта.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые выяснили, какая еда связана с раком, болезнями сердца и ранней смертью.

Новости,Владимир Полянский,
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