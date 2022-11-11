Онколог раскрыл неочевидные симптомы рака языка

Онколог Владимир Полянский в беседе с NEWS.ru раскрыл неочевидные симптомы рака языка.
По словам медика, насторожить должны трещины и узелки на языке – порой они сигнализируют об онкологии. Другим симптомом являются неприятные ощущения вокруг данных образований на слизистой.
Полянский отметил, что рак языка могут спровоцировать курение, злоупотребление алкоголем, плохие зубные протезы, а также зубы с разрушенными корнями.
Запущенная форма рака языка сигнализирует о себе посредством кровоподтеков и крайне неприятного запаха изо рта.
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