Врач рассказала, о чем предупреждает цвет языка

По цвету налета на языке можно предположить наличие у человека некоторых заболеваний, рассказала Ирина Ярцева, врач-терапевт, иммунолог в беседе с изданием «Москва 24».

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В частности, по словам эксперта, белый нестирающийся налет на миндалинах и языке свидетельствует об ангине. Светлый налет также может появиться на языке и задней стенке глотки, если в организм человека попала вирусная инфекция.

Налет желтого цвета на языке должен также насторожить, поскольку, по словам Ярцевой, указывает на проблемы с желчным пузырем и печенью.

Если же налет на языке приобрел темный, почти черный оттенок, это может говорить о грибковых заболеваниях, которые уже сильно поразили пищевод.

Ирина Ярцева напоминает, что, заметив изменения в цвете языка, стоит обратиться к специалисту, чтобы он поставил точный диагноз. Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя. Точную причину тех или иных изменений в организме может определить только врач.

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