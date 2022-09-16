Врач рассказала о связи капель для носа и инсульта

Отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в разговоре с Ura.ru рассказала о связи проблем с сердцем и злоупотребления каплями для носа.
Медик напомнила, что применение сосудосуживающих средств от насморка более недели способствует развитию зависимости. Если использовать капли регулярно, меняется строение слизистой оболочки носа и разрастаются сосуды:
"Помимо привыкания, капли воздействуют на адреналовые рецепторы, расположенные по всему организму, а значит и все сосуды, в том числе головного мозга, а также увеличивается нагрузка на сердце".
По словам Мальченко, зависимость от капель может быть чревата инсультом. Данный риск существует, если у пациента есть такая предрасположенность:
"Возникают какие-то сердечные проблемы, гипертония. И раз идет нагрузка на сосуды, то увеличиваются шансы развития варикоза".
В заключение эксперт добавила, что капли для носа негативным образом влияют на работу органов человека:
"Когда человек отменяет капли, сосуды уже не могут полноценно сократиться. Они расширяются и идет застой, отек в носу. То есть с одной стороны сосуды мышечной стенки хуже сокращаются, с другой — они становятся шире. И идет застой крови. Такой вот замкнутый круг".
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