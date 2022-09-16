Врач рассказала о связи капель для носа и инсульта

"Когда человек отменяет капли, сосуды уже не могут полноценно сократиться. Они расширяются и идет застой, отек в носу. То есть с одной стороны сосуды мышечной стенки хуже сокращаются, с другой — они становятся шире. И идет застой крови. Такой вот замкнутый круг".