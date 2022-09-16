Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
2 часа назад

Отоларинголог Мальченко предостерегла от проблем с сердцем из-за капель для носа

Мира Маркина

Отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в разговоре с Ura.ru рассказала о связи проблем с сердцем и злоупотребления каплями для носа.

Врач рассказала о связи капель для носа и инсульта
Фото: unsplashunsplash

Медик напомнила, что применение сосудосуживающих средств от насморка более недели способствует развитию зависимости. Если использовать капли регулярно, меняется строение слизистой оболочки носа и разрастаются сосуды:

"Помимо привыкания, капли воздействуют на адреналовые рецепторы, расположенные по всему организму, а значит и все сосуды, в том числе головного мозга, а также увеличивается нагрузка на сердце".

По словам Мальченко, зависимость от капель может быть чревата инсультом. Данный риск существует, если у пациента есть такая предрасположенность:

"Возникают какие-то сердечные проблемы, гипертония. И раз идет нагрузка на сосуды, то увеличиваются шансы развития варикоза".

В заключение эксперт добавила, что капли для носа негативным образом влияют на работу органов человека:

"Когда человек отменяет капли, сосуды уже не могут полноценно сократиться. Они расширяются и идет застой, отек в носу. То есть с одной стороны сосуды мышечной стенки хуже сокращаются, с другой — они становятся шире. И идет застой крови. Такой вот замкнутый круг".

Ранее "Рамблер" рассказывал об опасности жары для ушей.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители