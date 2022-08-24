Врач заявила об опасности жары для ушей

Заведующая оториноларингологическим отделением Видновской РКБ Минздрава МО Кристина Таджикулова предупредила об опасности жары для здоровья ушей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: pxhere.com pxhere.com

По словам медика, сейчас к врачам обращается обилие пациентов с абсцессом наружного уха, при этом большинство из них - это дети. Причина этого - нетипичная для августа продолжительная жара.

Как объяснила врач, высокие температуры - благоприятное условие для размножения микробов, в том числе в ушах. Если неудачно потрогать грязной рукой ушную раковину, там может начаться гнойно-некротический процесс. Также занести инфекцию можно при чистке ушей или их проколе - пирсинге.

Абсцесс наружного уха проявляется отеком кожи, болью, а также симптомами общей интоксикации и ухудшением слуха.