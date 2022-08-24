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2 часа назад

Врач заявила об опасности жары для ушей

Мира Маркина

Заведующая оториноларингологическим отделением Видновской РКБ Минздрава МО Кристина Таджикулова предупредила об опасности жары для здоровья ушей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Врач заявила об опасности жары для ушей
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, сейчас к врачам обращается обилие пациентов с абсцессом наружного уха, при этом большинство из них - это дети. Причина этого - нетипичная для августа продолжительная жара.

Как объяснила врач, высокие температуры - благоприятное условие для размножения микробов, в том числе в ушах. Если неудачно потрогать грязной рукой ушную раковину, там может начаться гнойно-некротический процесс. Также занести инфекцию можно при чистке ушей или их проколе - пирсинге.

Абсцесс наружного уха проявляется отеком кожи, болью, а также симптомами общей интоксикации и ухудшением слуха.

Кристина Таджикулова призвала правильно соблюдать гигиену ушей: протирать раковину после мытья головы.

Ранее иммунолог объяснил, чем опасен отказ от жаропонижающих.

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