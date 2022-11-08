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2 часа назад

Ученые выяснили, какая еда связана с раком, болезнями сердца и ранней смертью

Диана Товсепова

Эксперты считают, что питание без разбора влияет на вашу продолжительность жизни и приведет к ее сокращению. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Ученые выяснили, какая еда связана с раком, болезнями сердца и ранней смертью
Фото: PxherePxhere

Ученые определили один конкретный тип пищи, который связан с раком, болезнями сердца и преждевременной смертью.

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Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, высокий уровень холестерина и некоторые виды рака были связаны с питанием, богатым ультра-обработанными продуктами, и исследователи строго предупреждают тех, кто хочет прожить более долгую и здоровую жизнь, что стоит свести эти продукты к минимуму.

Исследование, опубликованное в Американском журнале профилактической медицины — первое в своем роде, посвященное влиянию этих видов пищи на преждевременную смерть, — рассматривало бразильцев и анализировало, как их питание повлияло на болезни и смерть.

В исследовании было проанализировано около 57 000 смертей людей в возрасте от 30 до 69 лет, которые были связаны с потреблением обработанной пищи.

На его долю приходится более 10% ежегодных преждевременных смертей среди этой возрастной группы.

Что такое ультраобработанные продукты?

В число обработанных продуктов входят:

  • Обработанное мясо, такое как колбасы и котлеты в гамбургерах
  • Сухие завтраки или злаковые батончики
  • Супы быстрого приготовления
  • Сладкие газированные напитки
  • Куриные наггетсы
  • Кекс
  • Шоколад
  • Хот-доги
  • Мороженое
  • Маргарин
  • Хлеб массового производства
  • Готовые блюда
  • Пицца
  • Густые коктейли

Чтобы исследователи пришли к такому выводу, были использованы расчеты из предыдущего анализа, а затем они сравнили его с относительным риском смертности людей, которые потребляли большое количество этих продуктов, с теми, кто ел их лишь изредка.

Исследователи применили эту модель к населению Бразилии и уровню потребления продуктов с высокой степенью переработки.

Затем они подсчитали количество преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить, если бы эта возрастная группа ела меньше.

Ученые считают, что питание такими продуктами чаще всего приводит к болезням сердца, которые могут привести к преждевременной смерти. Другие важные последствия такого питания для здоровья включают диабет, рак, ожирение и хроническую болезнь почек.

Почему ультраобработанные продукты так вредны для здоровья

Продукты с высокой степенью обработки содержат больше искусственных ингредиентов по сравнению с теми, в которые просто добавлены соль, сахар или масло.

Обычно они содержат очень мало цельных ингредиентов и содержат ароматизаторы, консерванты, красители, наполнители или другие добавки.

Ученые объяснили, что сверхобработанные продукты производятся в основном из веществ, извлеченных из пищевых продуктов, таких как жиры, крахмалы, добавленные сахара и гидрогенизированные жиры.

По прогнозам исследования, если бы все взрослые обеспечили сокращение потребления этих продуктов как минимум на 23%, число преждевременных смертей в год сократилось бы примерно на 20 000 человек.

Многие предыдущие исследования связывали ультра-обработанную пищу с другими негативными последствиями для здоровья, включая более высокий риск развития диабета, снижения когнитивных функций, сердечных заболеваний и рака .

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