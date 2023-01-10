Кто чаще всего страдает от болезни Альцгеймера

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире происходит 10 миллионов новых случаев болезни Альцгеймера. Исследователи прогнозируют, что число людей с деменцией к 2030 году будет составлять 82 миллиона человек, а к 2050 это число увеличится почти в два раза — 152 миллиона человек. О признаках деменции и различных упражнениях знают многие, но до сих пор до конца неизвестно, какой фактор повышает риск деменции. О том, что по этому поводу думают ученые — в материале “Рамблера”.

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Ежегодно врачи проводят исследования, в которых пытаются понять природу заболевания. Известно, что склонность к деменции возрастает с возрастом. Однако, по мнению ученых, еще в молодости можно определить предрасположенность к болезни Альцгеймера — наиболее распространенной форме деменции.

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Доктор Марк Лог, который является штатным сотрудником Национального центра посттравматического стрессового расстройства при Бостонской системе здравоохранения, штат Вирджиния провел исследование и выяснил, что есть два фактора, влияющие на развитие болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в научном журнале Neuroscience.

Для анализа он использовал специальную программу VA Million Veteran Program. Это — крупнейшая база данных о здоровье и заболеваниях ветеранов. Там есть информация о генетических заболеваниях, образе жизни и привычках ветеранов. В ней хранится информация более, чем о 900 тысячах человек.

Большинство ветеранов находятся в преклонном возрасте, поэтому они подвержены риску деменции. Он увидел влияние гена APOE ε4 на развитие болезни Альцгеймера, но об этом врачи говорили и ранее. Также Лог отметил, что высокий риск заболевания остается у людей, перенесших посттравматическое расстройство, а также у тех, у кого была черепно-мозговая травма. Такие люди находятся в группе риска по болезни Альцгеймера. Это — не первое исследование, которое говорит о том, что люди с ПТСР и ЧМТ находятся в группе риска. Ранее ученые также подтверждали, что подобные заболевания провоцируют деменцию.