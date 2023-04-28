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Почему стоит добавить финики в свой рацион: видео

Финики это не только вкусный сухофрукт, но и источник полезных веществ, поэтому они могут оказать благоприятное воздействие на здоровье человека.

Врач Сергей Длин рассказал, почему финики обязательно должны быть в рационе каждого человека.

Финики содержат множество питательных веществ, таких как витамины (A, C, E, K, группа В), минералы (калий, магний, железо), антиоксиданты и диетические волокна. Они могут помочь улучшить пищеварение, снизить уровень холестерина в крови, укрепить иммунную систему, улучшить здоровье костей и сердца. Кроме того, финики могут быть использованы в качестве заменителя сахара в различных блюдах и напитках, благодаря их сладкому вкусу.

Научно доказано, что финики полезны для здоровья человека, но, как и с любыми другими продуктами, важно соблюдать умеренность при их употреблении.

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Подробнее о том, почему стоит добавить финики в свой рацион, смотрите в видео.

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