Остеопороз — это заболевание, при котором происходит медленный процесс потери костями своей прочности. Любая, даже самая небольшая нагрузка, чревата риском переломов.

Процесс разрушения костной ткани происходит незаметно, поэтому заболевание сложно заметить на начальных стадиях. Однако, есть некоторые симптомы, на которые следует обратить внимание, чтобы своевременно обратиться к врачу.

К основным симптомам остеопороза можно отнести:

Частые судороги в мышцах.

Боль в грудной клетке, тазобедренных суставах, ребрах.

Боль в спине.

Искривление позвоночника.

Ощущение тяжести между лопатками.

Изжога.

Снижение веса.

Уменьшение роста.

Ломкость ногтей и волос.

Специалисты отмечают, что причины заболевания могут быть разными: от врожденных патологий до болезней крови и печени.

Врач-эндокринолог Анжелика Чиж в своем TikTok-аккаунте рассказала о людях, которые находятся в группе риска. Подробности смотрите в видеоролике.

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