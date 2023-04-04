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1 час назад

4 симптома, которые могут сигнализировать о коленном артрите

Мира Маркина

Артрит – это воспалительный процесс, затрагивающий область сустава. Чаще всего он сопровождается конкретной патологией, но также может существовать обособленно.

4 симптома, которые могут сигнализировать о коленном артрите
Фото: UnsplashUnsplash

Некоторые считают, что с артритом сталкиваются только пенсионеры. Однако это ошибочное заблуждение: данный недуг начинает развиваться у пациентов после 45 лет.

Подробнее о симптомах коленного артрита – в материале "Рамблера".

Скрип и скрежет

Если во время движения вы слышите скрип в коленях, это повод обратиться к специалисту. Данный звук может указывать на то, что головка сустава не защищена специальной жидкостью. А это может быть чревато износом сустава и серьезными повреждениями.

Постепенное нарастание боли

При артрите боль в колене нарастает постепенно. Поначалу пациенты ощущают ее только в утренние часы, но затем она становится более частой и продолжительной.

Опухшие или деформированные колени

В период воспалительного процесса в области сустава может сформироваться небольшая припухлость, которая возникает от воспаления или скопления жидкости. Зачастую она не велика в размерах, но все же ее можно заметить.

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Боли при сырой погоде

Около 70% пациентов с артритом в ходе исследования отмечали, что боль усиливалась в сырую и дождливую погоду. Вот почему боль в коленях во время дождя может указывать на развивающийся артрит.

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