Упражнение, которое помогает при боли в суставах
С болью в суставах сталкиваются многие люди, неприятные ощущения чаще всего появляются с возрастом. Боль может появляться из-за изменения погоды, физических упражнений или их отсутствия. Врачи рекомендуют искать золотую середину при нагрузке суставов, но с этим справляются не все.
Кроме того, не существует универсального средства лечения этого симптома. Многие люди знают, что боль проявляется в определенное время и терпят ее. И действительно таблетки и мази помогают не всегда. Поэтому симптом становится проблемой и дискомфортом.
В материале “Рамблера” — о простом упражнении, которое помогает при боли в коленном суставе.
Чаще всего боль в коленях вызывает артрит и наиболее распространенная форма заболевания, остеоартрит. Лекарств, которые могли бы справиться с видом боли от этого заболевания, не существует. Поэтому ученым приходится искать различные выходы из положения.
Так медики из колледжа Бейлора в США решили выяснить, с помощью каких средств можно облегчить боль пациентам с остеоартритом. Исследование опцубликовано в журнале Arthritis&Rheumatology. В рамках исследования были проанализированы данные людей старше 50 лет, страдающих от остеоартроза. Врачи смотрели на их образ жизни и физическую активность.
Чтобы понять, как люди справляются с неприятными симптомами заболевания, медики обращали внимание на физическую активность, так как искали взаимосвязь между ее наличием, отсуствием и количеством. Выяснилось, что все эти показатели напрямую коррелируются между собой.
Выяснилось, что у пациентов с остеоартрозом, которые регулярно занимались ходьбой, боль в коленях была на 40% ниже, чем у тех, кто выполнял тяжелые физические нагрузки или имел сидячий образ жизни.
Как отметил один из авторов работы, доктор Ло, что это исследование можно быть актуально для людей, которые еще не страдают от боли в коленях, но уже имеют диагноз остеоартрита. Результаты исследования предполагают наличие неторопливой ходьбы ежедневно. По словам учебых, чтобы не болели колени, каждый день нужно ходить 30-45 минут. Не стоит измерять шаги, нужно, чтобы колени регулярно работали, но при этом не подвергались сильной физической нагрузке.