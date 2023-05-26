Упражнение, которое помогает при боли в суставах

С болью в суставах сталкиваются многие люди, неприятные ощущения чаще всего появляются с возрастом. Боль может появляться из-за изменения погоды, физических упражнений или их отсутствия. Врачи рекомендуют искать золотую середину при нагрузке суставов, но с этим справляются не все.

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Кроме того, не существует универсального средства лечения этого симптома. Многие люди знают, что боль проявляется в определенное время и терпят ее. И действительно таблетки и мази помогают не всегда. Поэтому симптом становится проблемой и дискомфортом.

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В материале “Рамблера” — о простом упражнении, которое помогает при боли в коленном суставе.

Чаще всего боль в коленях вызывает артрит и наиболее распространенная форма заболевания, остеоартрит. Лекарств, которые могли бы справиться с видом боли от этого заболевания, не существует. Поэтому ученым приходится искать различные выходы из положения.

Так медики из колледжа Бейлора в США решили выяснить, с помощью каких средств можно облегчить боль пациентам с остеоартритом. Исследование опцубликовано в журнале Arthritis&Rheumatology. В рамках исследования были проанализированы данные людей старше 50 лет, страдающих от остеоартроза. Врачи смотрели на их образ жизни и физическую активность.

Чтобы понять, как люди справляются с неприятными симптомами заболевания, медики обращали внимание на физическую активность, так как искали взаимосвязь между ее наличием, отсуствием и количеством. Выяснилось, что все эти показатели напрямую коррелируются между собой.

Выяснилось, что у пациентов с остеоартрозом, которые регулярно занимались ходьбой, боль в коленях была на 40% ниже, чем у тех, кто выполнял тяжелые физические нагрузки или имел сидячий образ жизни.