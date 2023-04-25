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Ученые разработали эффективный способ терапии остеоартрита

Эксперты из Института регенеративной медицины Уэйк Форест разработали новый метод лечения остеоартрита. Он основан на клеточных инъекциях. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Новый метод помогает уменьшить воспаление и восстановить хрящ в больном суставе. Исследователи выявили процессы, которые препятствуют процессу регенерации в пораженных остеоартритом суставах и разработали терапевтический метод, состоящий из комбинации активированных иммунных клеток и клеток-предшественников, способствующих восстановлению тканей.

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Препарат с клетками приводит к уменьшению воспаления, остановке деградации хряща и устранению других ключевых симптомов остеоартрита. Лекарство было протестировано на девяти пациентах с подтвержденным диагнозом в доклинических исследованиях.

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