Эксперты из Института регенеративной медицины Уэйк Форест разработали новый метод лечения остеоартрита. Он основан на клеточных инъекциях. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Новый метод помогает уменьшить воспаление и восстановить хрящ в больном суставе. Исследователи выявили процессы, которые препятствуют процессу регенерации в пораженных остеоартритом суставах и разработали терапевтический метод, состоящий из комбинации активированных иммунных клеток и клеток-предшественников, способствующих восстановлению тканей.

Препарат с клетками приводит к уменьшению воспаления, остановке деградации хряща и устранению других ключевых симптомов остеоартрита. Лекарство было протестировано на девяти пациентах с подтвержденным диагнозом в доклинических исследованиях.

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