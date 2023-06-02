Специалисты относят сахарный диабет к самым распространенным заболеваниям эндокринной системы, с каждым годом поражающим все большее количество людей.

При сахарном диабете в крови неконтролируемо увеличивается уровень глюкозы, а среди симптомов заболевания врачи выделяют постоянную жажду, сильное чувство голода и частое мочеиспускание. Без лечения и даже порой при получении такового диабет может дать осложнения.

Среди таких осложнений — заболевания нервной системы (поражение нервных волокон), сердца и сосудов (ишемическая болезнь сердца, нефропатия и др.), нижних конечностей (снижение чувствительности, диабетическая стопа и др), зрения.

Признаки осложнений при диабете необходимо вовремя распознать и немедленно обратиться к специалисту, чтобы избежать возможных проблем.