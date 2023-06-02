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Как вовремя заметить осложнения при сахарном диабете: видео

Специалисты относят сахарный диабет к самым распространенным заболеваниям эндокринной системы, с каждым годом поражающим все большее количество людей.

При сахарном диабете в крови неконтролируемо увеличивается уровень глюкозы, а среди симптомов заболевания врачи выделяют постоянную жажду, сильное чувство голода и частое мочеиспускание. Без лечения и даже порой при получении такового диабет может дать осложнения.

Среди таких осложнений — заболевания нервной системы (поражение нервных волокон), сердца и сосудов (ишемическая болезнь сердца, нефропатия и др.), нижних конечностей (снижение чувствительности, диабетическая стопа и др), зрения.

Как детские травмы повышают риск развития диабета до 141%

Признаки осложнений при диабете необходимо вовремя распознать и немедленно обратиться к специалисту, чтобы избежать возможных проблем.

О том, как вовремя выявить признаки осложнений при диабете, рассказала в своем аккаунте врач-эндокринолог Анжелика Чиж.

Ранее врач развеяла распространенный миф о диабете.

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