Как детские травмы повышают риск развития диабета до 141%

Тяжелое детство может быть связано с риском развития диабета во взрослом возрасте. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Новое исследование, опубликованное в журнале Европейской ассоциации по изучению диабета Diabetologia, показало, что люди, пережившие сложное детство, подвергаются повышенному риску развития сахарного диабета 2 типа (СД2) в раннем взрослом возрасте.

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Распространенность СД2 во всем мире среди подростков и молодых людей значительно возросла за последнее столетие, в первую очередь из-за изменений в образе жизни и показателей ожирения. Это вызывает особую тревогу, так как раннее начало заболевания (до 40 лет) характеризуется более агрессивной патологией, а больные находятся в трудоспособном возрасте, могут нуждаться в пожизненном лечении и сталкиваться с повышенным риском осложнений. В совокупности эти факторы делают выявление факторов риска СД2 в раннем взрослом возрасте чрезвычайно важным для общественного здравоохранения вопросом.

Трудности детства могут быть связаны с такими переживаниями, как жестокое обращение, физические или психические заболевания в семье, бедность. Неблагоприятные события и обстоятельства могут вызывать физиологические реакции на стресс и влиять на поведение нервной системы, гормоны и иммунный ответ организма. Они также могут влиять на психическое благополучие и приводить к поведенческим изменениям, негативно влияющим на здоровье, таким как плохой сон, курение, снижение физической активности и малоподвижный образ жизни, повышенное употребление алкоголя и нездоровое питание, что может привести к ожирению и повышенному риску развития СД2.

Исследователи использовали данные датского когортного исследования жизненного цикла (DANLIFE), которое включает в себя предысторию и жизненные обстоятельства детей, родившихся в Дании с 1 января 1980 года.

Эта исследуемая популяция была разделена на пять групп детей, испытывающих трудности, на основе ежегодного подсчета воздействия (в возрасте от 0 до 15 лет) проблем в каждом из трех аспектов: материальные лишения (бедность семьи и длительная безработица родителей), потеря или угроза потери (соматическое заболевание родителей, соматическое заболевание братьев и сестер, смерть родителей, смерть братьев и сестер) и изменение семьи (помещение в приемную семью, психическое заболевание родителей, психическое заболевание братьев и сестер, злоупотребление алкоголем родителями, злоупотребление наркотиками родителей и разлучение с матерью).

В группе людей у которых в детстве было отмечено «Высокое неблагополучие», риск развития диабета был на 141% выше у мужчин и на 58% выше у женщин, что соответствует 36,2 и 18,6 дополнительных случаев на 100 000 человек среди мужчин и женщин соответственно.

Исследование показывает, что люди, подвергшиеся в детстве таким трудностям, таким как бедность, болезни или смерть в семье, а также неблагополучные условия, подвержены более высокому риску развития диабета 2 типа в юношеском возрасте по сравнению с теми, кто в детстве пережил низкий уровень невзгод.