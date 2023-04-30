Ученые назвали добавку, которая снижает смертность при диабете

Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий выяснили, что, если в организм ежедневно поступает фолиевая кислота, то может стать ниже вероятность смерти от всех причин, в особенности от сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Nutrition Research.

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Ученые исследовали данные Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES) США. В его рамках интервьюеры узнавали у людей, в каком количестве и как часто они употребляют фолиевую кислоту с пищей. За участниками исследования, которым диагностировали диабет, преддиабет и сниженную чувствительность к инсулину, наблюдали несколько лет.

У тех людей, в организм которых поступало больше фолиевой кислоты, уровень глюкозы, инсулина и биомаркера воспаления С-реактивного белка были ниже. Помимо этого, у таких пациентов было больше «хорошего» холестерина.

У участников исследования с диабетом обнаружили следующую закономерность. Если они потребляли на одну единицу больше фолиевой кислоты, смертность от любых причин становилась ниже на 7,1%, от болезней сердца и сосудов — на 11,4%, а от рака — на 6,4%.

Чтобы подтвердить сделанные выводы, потребуются дополнительные исследования.

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