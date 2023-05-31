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Гастроэнтеролог Кашух развеяла распространенный миф о диабете

Екатерина Кашух, гастроэнтеролог, рассказала о главном мифе о диабете. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач развеяла распространенный миф о диабете
© Unsplash

Она отметила, что многие люди думают о том, что при сахарном диабете нужно полностью отказаться от сладкого. На самом деле, это не так. Рацион пациента действительно нужно перестроить и сделать его более здоровым, но сладости оставить можно.

При сахарном диабете необходимо ограничить употребление сладкого. Также больным рекомендуют выбирать продукты, содержащие медленные, а не быстрые углеводы. В их число входят цельнозерновые крупы и макароны из твердых сортов пшеницы.

Чем опасен добавленный сахар, которым накачивают даже несладкие продукты

Кашух заключила, что отказываться от чего-либо при сахарном диабете не стоит. Однако нужно перестроить рацион, учитывая степень заболевания и уровень сахара в крови в конкретный момент.

Ранее сообщалось, что ученые установили связь между злоупотреблением сахаром и деменцией.

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