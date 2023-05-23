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Ученые установили связь между злоупотреблением сахаром и деменцией

Ученые из Медицинской школы Университета Уэйк Форест нашли связь между злоупотреблением сахаром и болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале JCI Insight.

Исследователи провели эксперимент на мышах: их разделили на две группы – первая пила обычную воду, а вторая сладкую. Больше амилоидных бляшек ученые нашли в головном мозге животных, которые употребляли сахар. Амилоидные бляшки, в свою очередь, связаны с симптомами болезни Альцгеймера.

Стало известно, почему у женщин болезнь Альцгеймера чаще

Ученые рассчитывают, что сделанное ими открытие поможет в изобретении лекарства против деменции.

Ранее "Рамблер" рассказывал о факторах, повышающих риск болезни Альцгеймера.

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