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3 фактора, повышающие риск болезни Альцгеймера

Болезнью Альцгеймера часто страдают пожилые люди. Она характеризуется поражением мозга и снижением когнитивных способностей. Среди симптомов заболевания — амнезия, потеря ориентации во времени и пространстве и сложности с запоминанием всего нового.

3 фактора, повышающие риск болезни Альцгеймера
© Unsplash

До сих пор ученым неизвестны все факторы, которые влияют на появление болезни Альцгеймера. Однако они постоянно проводят исследования и выявляют новые признаки, которые могут влиять на проявление этого заболевания. О них — в материале “Рамблера”.

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Исследователи из США пришли к выводу, что наличие определенных заболеваний повышает риск развития болезни Альцгеймера. Они использовали специальную программу, которая анализирует данные людей из разных точек мира. Всего было проанализировано более 900 тысяч анкет. Так ученые пришли к выводу о том, что люди, пережившие определенные заболевания, находятся в группе риска по болезни Альцгеймера.

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Употребление сахара

Предметом исследования ученых стали люди, страдающие болезнью Альцгеймера. Они взяли группу людей определенного возраста и разделили их на две — в одной участники были с симптомами заболевания, в другой — без. Они выяснили, что мозговой метаболизм может зависеть от уровня глюкозы в крови. Чем выше он был, тем больше распространялась болезнь. Таким образом исследователи сделали вывод о том, что болезнь Альцгеймера появляется у людей, привыкших к употреблению сахара.

Употребление алкоголя

Спиртное — еще один важный фактор, влияющий на развитие болезни Альцгеймера у человека. Ученые провели исследование на мышах и выяснили, что умеренное употребление алкоголя может быть опасно из-за двух факторов. Во-первых, оно способствует отмиранию клеток мозга. Во-вторых, оно провоцирует увеличение количества опасных бляшек, которые появляются у людей с болезнью Альцгеймера.

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