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2 часа назад

Как нейросеть диагностирует раннюю стадию Альцгеймера по голосу

Мира Маркина

Болезнь Альцгеймера – это наиболее распространенный тип деменции, при котором мозг перестает выполнять свои функции должным образом. Опасность данного недуга заключается в том, что его крайне сложно диагностировать на ранних стадиях, и к тому же лекарства против данной болезни нет.

Как нейросеть диагностирует раннюю стадию Альцгеймера по голосу
Фото: UnsplashUnsplash

Однако не так давно ученые нашли способ распознавать болезнь на начальном этапе. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Юго-Западного университета США обучили искусственный интеллект диагностировать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях по небольшим изменениям в голосе и речи людей. Об этом сообщает News Medical.

В исследовании приняли участие 206 человек, у 114 из них эксперты выявили легкие когнитивные нарушения. Испытуемым предложили описать произведения искусства. Их речь записали, а затем дали проанализировать искусственному интеллекту.

Нейросеть оценивала моторный контроль речи, плотность идей говорящего, а также грамматическую сложность высказываний. При этом диагностика одного пациента заняла 10 минут, в то время как классические нейропсихологические тесты занимают несколько часов.

Ученые выяснили, что Альцгеймер на самом деле не болезнь мозга

В большинстве случаев искусственный интеллект подтвердил диагноз, поставленный специалистами. Эксперты пришли к выводу, что использование нейросетей в перспективе облегчит жизнь пациентов и подбор лечения.

Болезни и лекарства,
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