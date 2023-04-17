Как нейросеть диагностирует раннюю стадию Альцгеймера по голосу

Болезнь Альцгеймера – это наиболее распространенный тип деменции, при котором мозг перестает выполнять свои функции должным образом. Опасность данного недуга заключается в том, что его крайне сложно диагностировать на ранних стадиях, и к тому же лекарства против данной болезни нет.

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Однако не так давно ученые нашли способ распознавать болезнь на начальном этапе. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Юго-Западного университета США обучили искусственный интеллект диагностировать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях по небольшим изменениям в голосе и речи людей. Об этом сообщает News Medical.

В исследовании приняли участие 206 человек, у 114 из них эксперты выявили легкие когнитивные нарушения. Испытуемым предложили описать произведения искусства. Их речь записали, а затем дали проанализировать искусственному интеллекту.

Нейросеть оценивала моторный контроль речи, плотность идей говорящего, а также грамматическую сложность высказываний. При этом диагностика одного пациента заняла 10 минут, в то время как классические нейропсихологические тесты занимают несколько часов.