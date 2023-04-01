Ученые выяснили, что Альцгеймер, на самом деле, не болезнь мозга

В течение многих лет ученые были сосредоточены на попытке придумать новые методы лечения болезни Альцгеймера, предотвращая образование вредных для мозга комков этого таинственного белка, называемого бета-амилоидом.

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Эти попытки не увенчались успехом и канадская лаборатория в Институте мозга Крембиля, начала разработку новой теории болезни Альцгеймера.

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Ученые, основываясь на 30-летних исследованиях, перестали трактовать болезнь Альцгеймера в первую очередь как о заболевание мозга. По их мнению, болезнь Альцгеймера в основном является расстройством иммунной системы в мозге.

Иммунная система, обнаруженная в каждом органе человека, представляет собой набор клеток и молекул, которые работают в гармонии, чтобы помочь восстанавливать травмы и защищать от посторонних «захватчиков».

Когда человек спотыкается и падает, иммунная система помогает исправить поврежденные ткани. Сталкиваясь с вирусом, иммунная система борется с микробами.

Точно такие же процессы присутствуют в мозге. При травме головы иммунная система мозга начинает действовать, чтобы помочь восстановиться. Когда бактерии присутствуют в мозге, иммунная система должна дать отпор.

По мнению ученых, бета-амилоид не является аномально произведенным белком, а обычно встречающейся молекулой, которая является частью иммунной системы мозга.

Когда происходит черепно-мозговая травма или бактерии попадают в мозг, бета-амилоид является ключевым фактором комплексного иммунного ответа мозга.

Из-за поразительного сходства между молекулами жира, которые составляют как мембраны бактерий, так и мембраны клеток мозга, бета-амилоид не может отличить вторгающиеся бактерии и клетки мозга-хозяева, и ошибочно атакует те самые клетки мозга, которые он должен защищать.

Это приводит к хронической, прогрессирующей потере функции клеток мозга, которая в конечном итоге завершается деменциями - все потому, что иммунная система нашего организма не может различать бактерии и клетки мозга.

Существует много типов аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, при котором аутоантитела играют решающую роль в развитии заболевания и для которых стероидная терапия может быть эффективной. Но эти методы лечения не сработают против болезни Альцгеймера.

Ученые считают, что бета-амилоид помогает защитить и укрепить нашу иммунную систему, но, к сожалению, он также играет центральную роль в аутоиммунном процессе, может привести к развитию болезни Альцгеймера.