Какой напиток помогает бороться с развитием болезни Альцгеймера

Вишневый сок по праву можно считать крайне полезным напитком. Он оказывает противовоспалительное действие и эффективен как антиоксидант.
Весомый плюс этого напитка еще и в том, что, благодаря своему низкому гликемическому индексу, он прекрасно подходит и для употребления людьми с диагностированным диабетом.
В интернете много информации о том, что вишневый сок способен существенно снизить риски развития таких серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. "Рамблер" решил выяснить, каким образом этот напиток способен уберечь от таких недугов и как в целом он влияет на организм.
Нам помог разобраться в этом вопросе врач общей практики Денис Прокофьев.
Было доказано, что высокое потребление флавоноидов и их подклассов, которые содержатся в ягодах, яблоках, апельсинах и даже красном вине, снижает риска развития болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Важно отметить, что питание данных пациентов в принципе должно строиться на основе индивидуальных физических потребностей в пищевых веществах и энергии.
Но вишневый сок нельзя использовать натощак, это связано с употреблением определенных препаратов, которые принимают пациенты с вышеперечисленными болезнями.
Помимо этого вишневый сок способствует расслаблению и облегчает засыпание при регулярном употреблении одного стакана напитка. А качество и количество сна крайне важно для здоровья организма и нормальной работы головного мозга.