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1 час назад

Какой напиток помогает бороться с развитием болезни Альцгеймера

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Вишневый сок по праву можно считать крайне полезным напитком. Он оказывает противовоспалительное действие и эффективен как антиоксидант.

Какой напиток помогает бороться с развитием болезни Альцгеймера
Фото: Unsplash Unsplash

Весомый плюс этого напитка еще и в том, что, благодаря своему низкому гликемическому индексу, он прекрасно подходит и для употребления людьми с диагностированным диабетом.

В интернете много информации о том, что вишневый сок способен существенно снизить риски развития таких серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. "Рамблер" решил выяснить, каким образом этот напиток способен уберечь от таких недугов и как в целом он влияет на организм.

Нам помог разобраться в этом вопросе врач общей практики Денис Прокофьев.

Было доказано, что высокое потребление флавоноидов и их подклассов, которые содержатся в ягодах, яблоках, апельсинах и даже красном вине, снижает риска развития болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Важно отметить, что питание данных пациентов в принципе должно строиться на основе индивидуальных физических потребностей в пищевых веществах и энергии.

Обнаружен самый молодой пациент с болезнью Альцгеймера

Вишневый сок как раз содержит флавоноиды, антиоксиданты, обладает хорошей возможностью снижения артериального давления. Также сок из вишни содержит калий и магний, которые позволяют снимать мышечный спазм и способны благотворно влиять на иммунитет.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Но вишневый сок нельзя использовать натощак, это связано с употреблением определенных препаратов, которые принимают пациенты с вышеперечисленными болезнями.

Помимо этого вишневый сок способствует расслаблению и облегчает засыпание при регулярном употреблении одного стакана напитка. А качество и количество сна крайне важно для здоровья организма и нормальной работы головного мозга.

Народная медицина,
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