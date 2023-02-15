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1 час назад

Впервые болезнь Альцгеймера обнаружили у 19-летнего юноши

Мира Маркина

В Китае найден самый молодой в мире пациент с болезнью Альцгеймера. История обнаружения его заболевания появилась на специализированном медицинском портале Journal of Alzheimer's Disease.

Нейродегенеративное заболевание у молодого человека заподозрили еще тогда, когда ему было 17. Юноша жаловался на трудности с концентрацией, необходимой для выполнения домашних заданий. Со временем парень столкнулся с ухудшением кратковременной памяти, забывчивостью и выражением эмоций. Спустя год после первых симптомов он отказался от получения образования – оно было ему не под силу, юноша с трудом вспоминал, что ел и пил накануне.

Во время обследования выяснилось, что у пациента наблюдается атрофия гиппокампа. Это считается одним из самых ранних признаков болезни Альцгеймера.

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Юноша также прошел генетическое тестирование, поскольку у предыдущего самого молодого пациента с Альцгеймером (ему диагностировали болезнь в 21 год) обнаружили мутацию генов. У жителя Китая такой поломки не было найдено.

«Изучение загадки молодых людей с болезнью Альцгеймера может стать одной из сложнейших научных задач в будущем», — отмечает автор статьи.

Этот случай переворачивает представление ученых о нейродегенеративных заболеваниях.

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