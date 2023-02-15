Нейродегенеративное заболевание у молодого человека заподозрили еще тогда, когда ему было 17. Юноша жаловался на трудности с концентрацией, необходимой для выполнения домашних заданий. Со временем парень столкнулся с ухудшением кратковременной памяти, забывчивостью и выражением эмоций. Спустя год после первых симптомов он отказался от получения образования – оно было ему не под силу, юноша с трудом вспоминал, что ел и пил накануне.