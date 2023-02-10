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25 минут назад

Невролог Бранд объяснил, как отсрочить болезнь Альцгеймера

Мира Маркина

Старческое слабоумие и болезнь Паркинсона невозможно предотвратить. Невролог, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бранд поделился знаниями о том, как можно отсрочить недуг, в комментарии для «Ленты.ру».

Невролог объяснил, как отсрочить болезнь Альцгеймера
Фото: flickr.comflickr.com

Существуют генетические маркеры, которые лишь для некоторых пациентов могут быть свидетельством повышенного риска развития болезни Альцгеймера. В целом ни выявить предрасположенность к ней, ни точно спрогнозировать ее наступление нельзя, убежден эксперт.

Могут ли грипп, ветрянка и другие вирусы спровоцировать деменцию

Но можно ли задержать возникновение деменции? По мнению эксперта, отсрочить либо снизить интенсивность симптомов старческого слабоумия удается тем, кто регулярно выполняет упражнения для поддержки когнитивных функций мозга – памяти и концентрации внимания. Например, учит стихи, играет в шахматы (и другие интеллектуальные игры), решает кроссворды. И речь идет не только о пожилых, но и молодых людях.

«Все остальные меры являются неэффективными», — заявил невролог.

Ранее «Рамблер» писал, полезно ли купаться в холодной воде для мозга.

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