Могут ли грипп, ветрянка и другие вирусы спровоцировать деменцию

Cогласно новому исследованию, опубликованному в журнале Neuron , по меньшей мере 22 вирусные инфекции были связаны с повышенным риском нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и деменцию. Однако ученые предполагают, что вакцинация против этих вирусов может быть способом снизить этот риск. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Для исследования американские ученые оценили временные изменения показателей примерно 350 000 человек, которые были в FinnGen, общенациональном биобанке в Финляндии. Специалисты выявили пациенты, у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз, деменция, рассеянный склероз (РС), болезнь Паркинсона или сосудистая деменция.

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Как только эти пациенты были идентифицированы, исследователи определили, была ли у кого-либо из них предыдущая вирусная инфекция, которая привела к госпитализации. Пациенты, которые были госпитализированы по поводу COVID-19, не были включены в исследование.

В целом исследователи обнаружили 45 существенных ассоциаций между предыдущей вирусной инфекцией и диагнозом нейродегенеративного заболевания, при этом некоторые воздействия связаны с повышенным риском в течение 15 лет после первоначальной инфекции. Используя перекрестные данные примерно 106 000 участников в возрасте старше 60 лет из Британского биобанка, исследователи смогли воспроизвести 22 из этих ассоциаций.

По соотношению опасности больше всего были связаны вирусный энцефалит и болезнь Альцгеймера на уровне 30,72.

«Мы видим в FinnGen, что в 24 из 406 случаев вирусного энцефалита развилась болезнь Альцгеймера (5,9%); это выше, чем общая распространенность болезни Альцгеймера в той же популяции, составляющая менее 3%». — объяснили исследователи.

Болезнью, с которой было больше всего ассоциаций, была деменция, которая оказалась связана с шестью различными вирусами: энцефалитом, вирусными бородавками, всеми видами гриппа, гриппом и пневмонией, вирусной пневмонией, ветрянкой.

Кроме того, тяжелые случаи гриппа были связаны с самым широким диапазоном рисков, в то время как контакт как с гриппом, так и с пневмонией был связан со всеми нейродегенеративными диагнозами, кроме рассеянного склероза. Вирус Эпштейна-Барр был наиболее связан с риском рассеянного склероза.

В 16 ассоциациях риск нейродегенеративного диагноза был высоким в течение года после заражения, а в шести ассоциациях риск диагноза был высоким, если инфекция произошла от 5 до 15 лет назад.

«Подавляющее большинство реплицируемых ассоциаций включают вирусы, обычно считающиеся нейротрофическими (81%), что означает, что они могут проникать в центральную нервную систему через периферические нервы или преодолевать гематоэнцефалический барьер», — пишут исследователи.

По их словам, это говорит о том, что эти вирусы могут увеличивать риск нейродегенеративных заболеваний за счет снижения когнитивного резерва (устойчивости к нейродегенерации и способности выполнять сложные умственные задачи), способствуя воспалению в головном мозге.

Результаты исследования показывают, что вакцинация потенциально может снизить риск нейродегенеративных заболеваний у некоторых людей.