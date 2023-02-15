Чем опасен коклюш и зачем делать прививку в раннем возрасте

Коклюш — это острая бактериальная инфекция, которая характеризуется судорожным, приступообразным кашлем, а также поражением нервной и сердечно-сосудистой систем. Спросили врача-педиатра Татьяну Никифорову.
По словам медика, в раннем возрасте в связи с анатомо-физиологическими особенностями органов дыхания у детей, инфекция может протекать в виде приступов спазматического кашля, сопровождающегося свистящим вдохом. Картина каждого приступа напоминает кашель, когда человек чем-то подавился. Приступ завершается отхождением вязкой мокроты или рвотой.
У детей раннего возраста иммунная система характеризуется «незрелостью». К шестимесячному возрасту уровень защитных антител (иммуноглобулины G), передаваемых от матери, приближается к «нулю», поэтому ребенок полностью «открыт» для коклюшной инфекции. Поэтому, как объяснила врач, ребенка прививают в несколько этапов в 3, 4,5 и 6 месяцев.
Прививка от коклюша входит в национальный календарь профилактических прививок. В России, помимо отечественной, инактивированной (неживой) вакцины АКДС, зарегистрированы зарубежные аналоги «Пентаксим» «Инфанрикс» ,«Инфанрикс гекса». Медик предупредила, что перед проведением вакцинации обязательна консультация врача-педиатра. Только после тщательного осмотра ребенка и выявления отсутствия рисков и противопоказаний для введения вакцины- малышу проводится иммунизация.