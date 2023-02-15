Чем опасен коклюш и зачем делать прививку в раннем возрасте

Через год, в 18 месяцев, проводят ревакцинацию для обеспечения стойкой иммунной защиты. Иммунитет после прививки не продолжительный, в среднем до 4-5 лет, его хватает именно на тот период, когда ребенок наиболее восприимчив к коклюшу, и высокому риску осложнений: пневмония, остановка дыхания, судороги, поражение головного мозга, гипоксия. Безусловно, привитые дети в более старшем возрасте, а также взрослые могут заболеть коклюшем, но заболевание протекает как банальное ОРЗ без осложнений.



Никифорова Татьяна Олеговна Врач-педиатр, врач ультразвуковой диагностики