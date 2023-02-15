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1 час назад

Чем опасен коклюш и зачем делать прививку в раннем возрасте

Мира Маркина
Никифорова Татьяна Олеговнаэксперт

Коклюш — это острая бактериальная инфекция, которая характеризуется судорожным, приступообразным кашлем, а также поражением нервной и сердечно-сосудистой систем. Спросили врача-педиатра Татьяну Никифорову.

Чем опасен коклюш и зачем делать прививку в раннем возрасте
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам медика, в раннем возрасте в связи с анатомо-физиологическими особенностями органов дыхания у детей, инфекция может протекать в виде приступов спазматического кашля, сопровождающегося свистящим вдохом. Картина каждого приступа напоминает кашель, когда человек чем-то подавился. Приступ завершается отхождением вязкой мокроты или рвотой.

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Особенно опасна патология у грудничков, так как приступообразный кашель, с судорожным вдохом, приводят к остановке дыхания, нарушению мозгового кровообращения и к проявлениям кислородной недостаточности: цианоз (синюшная окраска) лица, бледность кожных покровов. Стоить отметить, что у детей до года нарушается сон, снижается аппетит, происходит резкая потеря в весе.
Никифорова Татьяна Олеговна
Никифорова Татьяна ОлеговнаВрач-педиатр, врач ультразвуковой диагностики

У детей раннего возраста иммунная система характеризуется «незрелостью». К шестимесячному возрасту уровень защитных антител (иммуноглобулины G), передаваемых от матери, приближается к «нулю», поэтому ребенок полностью «открыт» для коклюшной инфекции. Поэтому, как объяснила врач, ребенка прививают в несколько этапов в 3, 4,5 и 6 месяцев.

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Через год, в 18 месяцев, проводят ревакцинацию для обеспечения стойкой иммунной защиты. Иммунитет после прививки не продолжительный, в среднем до 4-5 лет, его хватает именно на тот период, когда ребенок наиболее восприимчив к коклюшу, и высокому риску осложнений: пневмония, остановка дыхания, судороги, поражение головного мозга, гипоксия. Безусловно, привитые дети в более старшем возрасте, а также взрослые могут заболеть коклюшем, но заболевание протекает как банальное ОРЗ без осложнений.
Никифорова Татьяна Олеговна
Никифорова Татьяна ОлеговнаВрач-педиатр, врач ультразвуковой диагностики

Прививка от коклюша входит в национальный календарь профилактических прививок. В России, помимо отечественной, инактивированной (неживой) вакцины АКДС, зарегистрированы зарубежные аналоги «Пентаксим» «Инфанрикс» ,«Инфанрикс гекса». Медик предупредила, что перед проведением вакцинации обязательна консультация врача-педиатра. Только после тщательного осмотра ребенка и выявления отсутствия рисков и противопоказаний для введения вакцины- малышу проводится иммунизация.

Болезни и лекарства,Татьяна Никифорова,
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