Когда пора к физиотерапевту: 3 сигнала

Когда лечащий врач предлагает пройти курс физиотерапии, многие начинают задумываться: стоит ли соглашаться? Как вообще работают эти специфические процедуры? Ответы на эти популярные вопросы «Рамблер» искал вместе с врачом общей практики Денисом Прокофьевым.
Сперва стоит отметить, что физиотерапия — методика, применяемая в комплексе с лекарственным подходом.
И так: первый сигнал к тому, что пора посетить физиотерапевта – это наличие проблем со здоровьем в неостром периоде. Обсудить возможность дополнительного воздействия на организм (кроме медикаментозной терапии) в первую очередь необходимо с лечащим врачом. Если он выразит поддержку вашему намерению посетить физиотерапевта, то пора записываться на прием.
Также наш эксперт подчеркнул: физиотерапия – методика реабилитационной, восстановительной медицины. Таким образом, если в вашем медицинском анамнезе есть травмы (например, растяжения, переломы, надрывы мышц и сухожилий), то вы можете пройти курс процедур для избавления от болевого синдрома и ускорения заживления тканей. Но, подчеркнем еще раз, при отсутствии противопоказаний.
Физиотерапия – это не магия и не чудодейственное средство. Аппараты и процедуры изобретены с учетом воздействия на организм факторов природного и искусственного происхождения. Например, магнитное поле помогает расслаблению мышц. Криотерапия способствует устранению боли, снятию спазмов, а также активизации обменных процессов.
Еще одна причина обратиться к физиотерапии – это ее эффективность при отсутствии побочных проявлений, которыми нередко сопровождается медикаментозная терапия. Проводимые процедуры не вызывают привыкания и, как следствие, синдрома отмены. В отличие от лекарственных средств можно применять сразу несколько методик, не боясь эффекта нежелательного взаимодействия или несовместимости.
Однако заменить физиотерапией полноценное лечение невозможно.