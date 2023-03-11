5 вещей, которые не могут сделать люди с Альцгеймером

Болезнь Альцгеймера – хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, с которым зачастую сталкиваются пожилые люди. Ученые все еще не изобрели эффективного лекарства от данного недуга, однако при своевременной диагностике возрастает шанс продлить нормальную жизнь.
Распознать недуг на ранних стадиях можно, если обращать внимание на некоторые признаки. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Если раньше человек был бережливым и скрупулезным, а теперь из раза в раз принимает неверные финансовые решения и забывает оплатить счета, это может свидетельствовать о развивающейся болезни Альцгеймера.
"Иногда случается, что пациент теряет дом или фирму. Случаются также случаи, когда люди становятся жертвами финансовых мошенников", – отметила Лорен Херш Николас из Школы общественного здравоохранения Bloomberg Джона Хопкинса.
Если вы постоянно забываете, что хотели сказать – это тревожный знак. По словам невролога Джеймса Леверенца, с течением лет это состояние ухудшается.
В самом начале болезни Альцгеймера пациенты нередко сталкиваются с тем, что им становится сложнее распознавать речь других людей. Порой медики называют это "проблемой коктейльной вечеринки".
Всем нам время от времени свойственно что-то забывать. Но если человек регулярно не может вспомнить что-то, произошедшее не так давно, и при этом воспоминания не возвращаются к нему даже после подсказок и обсуждений, это крайне тревожный сигнал.
Человек с болезнью Альцгеймера воспринимает время не так, как раньше. Пять минут для него могут длиться столько же, сколько пять часов. К примеру, бабушка может считать, что не видела внуков много лет, хотя они приезжали к ней вчера, подчеркивает Лиза П. Гуитер, соавтор книги "План действий при болезни Альцгеймера: семейное руководство".