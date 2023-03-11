5 вещей, которые не могут сделать люди с Альцгеймером

Болезнь Альцгеймера – хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, с которым зачастую сталкиваются пожилые люди. Ученые все еще не изобрели эффективного лекарства от данного недуга, однако при своевременной диагностике возрастает шанс продлить нормальную жизнь.

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Распознать недуг на ранних стадиях можно, если обращать внимание на некоторые признаки. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Проблемы с ведением финансов

Если раньше человек был бережливым и скрупулезным, а теперь из раза в раз принимает неверные финансовые решения и забывает оплатить счета, это может свидетельствовать о развивающейся болезни Альцгеймера.

"Иногда случается, что пациент теряет дом или фирму. Случаются также случаи, когда люди становятся жертвами финансовых мошенников", – отметила Лорен Херш Николас из Школы общественного здравоохранения Bloomberg Джона Хопкинса.

Забывание слов

Если вы постоянно забываете, что хотели сказать – это тревожный знак. По словам невролога Джеймса Леверенца, с течением лет это состояние ухудшается.

Трудности с распознованием чужой речи

В самом начале болезни Альцгеймера пациенты нередко сталкиваются с тем, что им становится сложнее распознавать речь других людей. Порой медики называют это "проблемой коктейльной вечеринки".

Потеря памяти

Всем нам время от времени свойственно что-то забывать. Но если человек регулярно не может вспомнить что-то, произошедшее не так давно, и при этом воспоминания не возвращаются к нему даже после подсказок и обсуждений, это крайне тревожный сигнал.

Дезориентация