Ученые: уровень витамина D связан с риском болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера может быть связана с уровнем витамина D, по данным нового исследования. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Существует множество исследований, посвященных витамину D, которые показывают его эффективность и для улучшения усвоения кальция из кишечника, и до защиты от онкологических болезней.

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Ученые из Университета Тафтса в Массачусетсе выяснили, что люди, чей мозг богат витамином D, менее забывчивы в пожилом возрасте.

У исследователей был доступ к посмертным образцам мозговой ткани, взятым у 209 пожилых людей.

Они обнаружили витамин D в четырех ключевых областях мозга, в двух из которых могут наблюдаться изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, в третьей — связанные с сосудистой деменции, вызванной плохим кровотоком, и в четвертой области, никак не связанной с потерей памяти.

У людей без деменции и меньшего снижения когнитивных функций уровень витамина D в мозге был выше, чем у людей с признаками болезни Альцгеймера.

А те, у кого был высокий уровень витамина D во всех четырех областях мозга, имели лучшие когнитивные функции, включая языковые навыки, память и концентрацию внимания. И здесь необходима тщательная объективность в интерпретации этих результатов.

Тот факт, что высокий уровень витамина D в мозге связан с лучшей интеллектуальной функцией и памятью, не обязательно означает, что витамин D может лечить или предотвращать болезнь Альцгеймера. Для этого потребуется гораздо больше исследований.

Доктор Кайла Ши, ведущий автор исследования, объяснила:

«Теперь мы знаем, что витамин D присутствует в разумных количествах в человеческом мозгу и, по-видимому, коррелирует с меньшим снижением когнитивных функций.

Но нам нужно провести дополнительные исследования, чтобы определить невропатологию, с которой связан витамин D в мозге, прежде чем мы начнем разрабатывать рекомендации и советовать людям есть больше продуктов с витамином D».