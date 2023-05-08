Стало известно, почему у женщин болезнь Альцгеймера чаще

Болезнь Альцгеймера может быть вдвое более распространена среди женщин, чем среди мужчин, из-за стресса, считают ученые из Вашингтонского университета. Соответствующая научная статья появилась в журнале Brain.

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Ученые уверены, что частотность болезни среди женщин связана не только с возрастом, который у них в среднем на пять-шесть лет больше мужского. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи сравнили, факторы, способствующие развитию деменции, у самок и самцов мышей.

Стресс возникает, когда высвобождается гормон кортизол. Он, в свою очередь, повышает у самок количество бета-амилоидов в мозгу. Это фрагменты белка, которые, накапливаясь, формируют бляшки. Эти бляшки действуют на нейроны токсически, в результате чего развивается болезнь Альцгеймера.

На мозг самцов стресс подобным образом не влиял. Авторы полагают, что женщинам снизить уровень стресса будет полезнее, чем мужчинам, поскольку положительно скажется на риске развития болезни Альцгеймера.

Когда ученые провели другие эксперименты, выяснилось, что у грызунов в зависимости от пола различается клеточный путь реагирования на стресс в мозге. У самок нейроны вырабатывают гормон стресса и запускают каскад событий, в результате которых в мозге становится больше бета-амилоидов. Нейроны самцов, наоборот, плохо вырабатывают гормон стресса.

Ранее "Рамблер" рассказывал о факторах, которые повышают риск болезни Альцгеймера.