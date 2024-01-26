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Ученые совершили прорыв в анализе крови на онкологию

Несмотря на уровень развития медицины, рак по-прежнему не побежден. Его жертвой может стать любой. Однако ученые активно работают над тем, чтобы эту болезнь можно было определить на ранней стадии.

Ученые совершили прорыв в анализе крови на онкологию
© Unsplash.com

Британские исследователи из Brain Tumour Research Centre of Excellence совершили прорыв в тестировании крови на рак мозга. Об этом сообщает Independent.

Эксперты утверждают, что новая методика анализа крови может снизить необходимость в проведении операций пациентам, имеющим новообразования в мозгу. Кроме того, повышаются шансы ускорить лечение и даже увеличить выживаемость пациентов. В том числе от смертоносных форм рака.

По утверждению экспертов, этот вид анализа на раковые клетки будет особенно полезен тем, кто имеет «недоступные» формы рака мозга.

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Исследователи из Центра передового исследования опухолей головного мозга, которым управляет Имперский колледж Лондона и Имперский колледж здравоохранения NHS Trust, изучив результаты теста, выяснили, что он может выявлять агрессивные формы рака. Ученые считают новый метод высокочувствительным и точным.

Отмечается, что не редко пациенты, страдающие от опухоли в мозгу, умирают в течение года после постановки диагноза. Однако теперь шансы на своевременную помощь больным заметно выросли.

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