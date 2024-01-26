Ученые совершили прорыв в анализе крови на онкологию

Несмотря на уровень развития медицины, рак по-прежнему не побежден. Его жертвой может стать любой. Однако ученые активно работают над тем, чтобы эту болезнь можно было определить на ранней стадии.

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Британские исследователи из Brain Tumour Research Centre of Excellence совершили прорыв в тестировании крови на рак мозга. Об этом сообщает Independent.

Эксперты утверждают, что новая методика анализа крови может снизить необходимость в проведении операций пациентам, имеющим новообразования в мозгу. Кроме того, повышаются шансы ускорить лечение и даже увеличить выживаемость пациентов. В том числе от смертоносных форм рака.

По утверждению экспертов, этот вид анализа на раковые клетки будет особенно полезен тем, кто имеет «недоступные» формы рака мозга.

Исследователи из Центра передового исследования опухолей головного мозга, которым управляет Имперский колледж Лондона и Имперский колледж здравоохранения NHS Trust, изучив результаты теста, выяснили, что он может выявлять агрессивные формы рака. Ученые считают новый метод высокочувствительным и точным.

Отмечается, что не редко пациенты, страдающие от опухоли в мозгу, умирают в течение года после постановки диагноза. Однако теперь шансы на своевременную помощь больным заметно выросли.